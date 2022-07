Mercato: Marcelo aurait été proposé à l’OL

Marcelo (34 ans), ancien arrière gauche du Real Madrid libre depuis son départ du club cet été, aurait été proposé à l’OL. Mais le club rhodanien, à la recherche d’un renfort dans ce secteur, aurait décliné, selon Foot Mercato.

L’OL est toujours en quête d’un latéral gauche après le départ d’Emerson, de retour de prêt à Chelsea. Et une piste de prestige a été évoquée ce week-end du côté du Rhône. Selon Foot Mercato, Marcelo (34 ans), arrière gauche légendaire du Real Madrid, a été proposé au club rhodanien. Les dirigeants ont bien étudié le dossier du Brésilien, libre depuis son départ du Real cet été après y avoir passé 15 ans. Mais ils auraient finalement décidé de ne pas donner suite en raison des émoluments souhaités par le défenseur brésilien.

Un salaire trop important

Ce dernier émergeait à neuf millions d’euros annuels du côté de la capitale espagnole. Un montant trop élevé pour un joueur qui a peu joué la saison dernière (17 matchs toutes compétitions confondues). Lyon va donc poursuivre d’autres pistes après avoir essuyé un échec sur Tyrell Malacia, ancien de Feyenoord qui s’est finalement engagé avec Manchester United. Début juillet, Vincent Ponsot, directeur général de l’OL, avait expliqué que l’opération n’avait pas abouti afin de préserver "la probité du club".

"L'institution est toujours plus forte que n'importe quel joueur, avait-il rappelé. On a des demandes parfois, c'est comme ça dans le milieu du foot, qu'on ne fait pas. C'est vrai que ça fait parfois capoter les deals. Mais on veut chercher un arrière gauche, et on trouvera un bon arrière gauche."

Cela pourrait être Pervis Estupinan (24 ans). Selon Foot Mercato, l’OL suit le latéral gauche international équatorien qui évolue à Villarreal où il est sous contrat jusqu’en 2027. Il avait rejoint le club espagnol en 2020 contre plus de 16 millions d’euros en provenance de Watford. Deux ans plus tard, il est estimé à environ 20 millions d’euros.