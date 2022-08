Mercato: Marcos Alonso tout proche d'une arrivée au Barça, qui n'arrête pas de recruter

Dans le viseur du FC Barcelone depuis plusieurs mois, Marcos Alonso devrait s'y engager dans les prochaines heures. Au contraire de son compatriote Cesar Azpilicueta, qui a prolongé à Chelsea jeudi.

Marcos Alonso au Barça, ce ne serait plus qu'une question d'heures, d'après Mundo Deportivo. Le média espagnol va même plus loin en annonçant que le latéral espagnol aurait déjà fait ses adieux aux employés de Chelsea. Il devrait se rendre ce week-end du côté de Barcelone pour passer sa visite médicale et signer son contrat avec les Catalans.

Le joueur de 31 ans devrait clôturer un chapitre de six années du côté de Londres, pour en commencer un nouveau sous le soleil de la Catalogne, où il devrait être en concurrence avec Jordi Alba dans le couloir gauche.

L'échec du dossier Cesar Azpilicueta

Après un sans fautes ou presque côté recrutement, le FC Barcelone avait perdu sa première bataille avec Chelsea jeudi. Alors que Xavi avait fait de Cesar Azpilicueta sa priorité, le polyvalent défenseur espagnol a été retenu par les Blues et a finalement prolongé son bail de deux ans avec Chelsea.

Un retournement de situation qui semble peu probable dans le dossier Marcos Alonso, à un stade aussi avancé des négociations. Reste que le club doit encore activer des leviers économiques pour être autorisé, par la Liga, à inscrire ses nombreux nouveaux joueurs.