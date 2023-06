Mercato: Marcus Thuram a signé son contrat avec l’Inter jusqu’en 2028

Sky Sport et la Gazzetta dello Sport l’affirment ce mercredi, Marcus Thuram a désormais paraphé son contrat le liant à l'Inter Milan jusqu'en 2028. Il faudra en revanche patienter pour l’officialisation, qui n’interviendra pas avant le 1er juillet.

L’international français a quitté le siège du club en fin de soirée ce mardi, peu après 23h, à bord d’un minivan. En fin de contrat avec le Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram s’est engagé avec le club lombard jusqu’en 2028 plus tôt dans la soirée, ce que l’administrateur délégué de l’Inter, Giuseppe Marotta, a confirmé au micro de Sky Sport à la sortie de cette réunion, se disant "très satisfait de la signature".

Thuram remplace Dzeko, parti à Fenerbahçe

Thuram est ainsi devenu le 18e joueur français de l’Inter, et la première signature estivale des Nerazzurri. L’officialisation interviendra sûrement la semaine prochaine, pas avant le 1er juillet en tout cas, indique la Gazzetta dello Sport, mais cela ne fait plus aucun doute désormais, Marcus Thuram sera bien un joueur de l’Inter la saison prochaine. Le joueur, vêtu d'un survêtement blanc, avait atterri dans la matinée à l'aéroport de Milan-Linate.

Il s’est ensuite rendu au siège du club après avoir passé la visite médicale, accompagné de son père Lilian, ancien joueur de Parme et de la Juventus. Un petit souci dans l'élaboration et le dépôt des contrats aurait retardé l'opération qui est allée à son terme dans le courant de la soirée, comme attendu, rapporte la Gazzetta. Après Sochaux, Guingamp et Mönchengladbach, Thuram a finalement choisi l’Inter pour poursuivre son ascension, écartant l’idée d’un transfert au Paris Saint-Germain. Thuram remplace numériquement Edin Dzeko, parti à Fenerbahçe, en Turquie. Il devrait évoluer aux côtés de Lautaro Martinez.