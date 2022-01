Mercato: Martial à Séville, ce serait bouclé

Selon plusieurs médias européens, Anthony Martial va devenir un joueur du Séville FC. Manchester United aurait accepté de prêter l'attaquant français au club espagnol jusqu'à la fin de la saison.

A 26 ans, Anthony Martial est sur le point de découvrir un quatrième club, et un troisième championnat. Après la Ligue 1 avec l'OL et Monaco, puis la Premier League avec Manchester United, l'attaquant français va tenter l'aventure de la Liga.

Selon plusieurs médias, comme ESPN, la Cadena Cope ou le journaliste italien Fabrizio Romano, les Red Devils ont trouvé un accord avec le Séville FC pour un prêt de l'international jusqu'à la fin de la saison. Aucune option d'achat n'est pour l'heure évoquée.

Une situation tendue avec Rangnick

Arrivé à Manchester en 2015, Anthony Martial a traversé avec le club anglais des hauts et des bas. Et dernièrement plus de bas que de hauts. Depuis le début de la saison, l'attaquant n'a ainsi fait que 11 apparitions, pour 367 minutes de jeu et un but.

Mi-janvier, la situation s'est même envenimée avec l'entraîneur allemand Ralf Rangnick, ce dernier ayant indiqué que Martial "ne voulait pas être dans l'équipe". "J’ai eu une conversation personnelle avec lui au sujet de ce qui s’est passé et de la façon dont j’ai vu toute la situation, et la question est maintenant résolue", avait toutefois ajouté le technicien quelques jours plus tard.