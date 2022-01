Manchester United: Martial dément les accusations de Rangnick sur son refus de jouer

Alors que Ralf Rangnick a assuré samedi qu'Anthony Martial avait refusé de prendre part à la rencontre face à Aston Villa (2-2), l'attaquant français de Manchester United lui a répondu via une story Instagram. Avec une version bien différente.

Parole contre parole. Accusé par son entraîneur Ralf Rangnick d’avoir refusé de jouer contre Aston Villa (2-2) samedi en Premier League, Anthony Martial a réagi dans un message posté sur son compte Instagram. "Je ne refuserais jamais de jouer un match pour Man United, a-t-il commenté. Je suis ici depuis 7 ans et je n’ai jamais manqué de respect et je ne manquerais jamais de respect au club et aux fans." La version de Rangnick samedi n'était pas tout à fait la même. "Il ne voulait pas être dans l'équipe, a fait savoir le technicien allemand. Il aurait normalement dû être présent mais il ne voulait pas. C'est pour cela qu'il n'a pas voyagé avec nous."

>> Toutes les infos en direct sur le mercato

Martial veut quitter le club cet hiver

Arrivé chez les Red Devils pour plus de 50 millions d’euros en septembre 2015 (hors bonus), Martial connaît sa saison la plus compliquée depuis son explosion au plus haut niveau. Toutes compétitions confondues, l’ancien Monégasque ne totalise que dix apparitions cette saison (un but, aucune passe décisive). Gêné par des pépins physiques et confronté à une grosse concurrence, il n’a plus joué depuis début décembre. Et son souhait est clair pour cet hiver. "Anthony souhaite quitter le club en janvier. Il a juste besoin de jouer. Il ne veut pas rester en janvier et je vais bientôt en parler au club", a expliqué son représentant Philippe Lamboley le mois dernier.

Comme expliqué par RMC Sport, l’international français (30 sélections) souhaite jouer plus souvent et n’a pas l’impression que son cas pourra évoluer dans le bon sens d'ici la fin de la saison s'il reste à Manchester United. Plusieurs clubs se sont concrètement positionnés, à commencer par le FC Séville. Le deuxième de Liga pourrait lui permettre de se relancer sous la forme d'un prêt.