Mercato: Pochettino pourrait être annoncé la semaine prochaine à Chelsea

La nomination de Mauricio Pochettino à la tête des Blues ne serait plus qu'une question de jours, selon Sky Sports. L'ancien coach des Spurs et de Tottenham et le board londonien ne devrait pas mettre longtemps à trouver un accord. Le chantier de l'Argentin à Chelsea s'annonce colossal.

Après l'éviction de Graham Potter, le court intérim de Bruno Saltor puis celui, actuel, de l'une des légendes du club Frank Lampard, Chelsea est en passe d'annoncer sous peu le nom de son prochain entraîneur. Et l'identité de ce dernier avait déjà filtré un peu partout dans la presse ces derniers jours.

Sky Sports rapporte ce mercredi que les Blues pourraient officialiser l'arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc dans le courant de la semaine prochaine, même si Lampard devrait toutefois la fin de l'exercice actuel. Les discussions entre le club londonien et l'ancien coach du PSG et de Tottenham avancent bien, rapporte le média britannique, même si aucun accord n'a pour le moment été conclu.

Pochettino choisi pour sa qualité de gestionnaire de l'effectif ?

Todd Boehly et le board de Chelsea sont des admirateurs de longue date de l'Argentin, puisque ce dernier avait été sondé lors du départ de Thomas Tuchel en septembre dernier. L'homme de 51 ans, sans club depuis son départ de Paris en juillet 2022, serait sur le point de rebondir dans un championnat qu'il connaît bien. Un atout réel qui a peut-être joué en sa faveur, alors que deux autres noms - ceux de Vincent Kompany et de Julian Nagelsmann - étaient évoqués comme étant dans la short list des Blues.

Surtout, comme l'évoque Sky Sports, Pochettino aurait été choisi pour sa capacité à gérer un groupe pré-existant et sa capacité à faire progresser de jeunes joueurs. En ce sens, les questions du recrutement mais aussi de la taille de l'effectif auraient été abordées. Cet été, il devrait avoir du travail puisque Chelsea doit dégraisser massivement après avoir investi 600 millions d'euros lors des deux derniers mercatos. Actuellement, 32 joueurs sont inscrits cette saison au sein du club londonien et huit sont prêtés dans d'autres équipes.