PSG: la mère de Mbappé explique pourquoi il préférait le Real au PSG cet été

Fayza Lamari, la mère de Kylian Mbappé, explique au Parisien que son fils veut quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid afin de se retrouver au "centre d'un projet sportif".

"Il a des rêves, celui de jouer à la fois pour le PSG et le Real Madrid". Dans une interview dévoilée mercredi par Le Parisien, Fayza Lamari s'est confiée sur les raisons qui poussent son fils Kylian Mbappé à vouloir quitter le Paris Saint-Germain pour le Real Madrid. L'ancienne joueuse professionnelle de handball explique que cette volonté est uniquement celle du champion du monde, et que les motivations sont purement sportives.

"Cet été, Kylian avait décidé le Real car il voulait réaliser son rêve et être au début de l'histoire. Maintenant, si vous rajoutez Kylian au Real, plus trois ou quatre joueurs dans les quatre années à venir, cette équipe n'est plus la même. Kylian veut se trouver au centre d'un projet sportif. Il a besoin de défis en permanence", explique Fayza Lamari, qui est la présidente de la société d'image de son fils.

Partir "sans renier" le PSG

Cet entretien est aussi l'occasion pour elle de nier toute implication de sa part dans le désir madrilène de Kylian Mbappé. Elle assure aussi que ni le père, Wilfrid, ni l'avocate de la famille, Delphine Verheyden, ne tirent les ficelles de ce projet de transfert. "Aucun de nous trois ne décide, assure-t-elle. Quand Kylian veut quelque chose, vous pouvez faire ce que vous voulez, il va le faire".

Sur le même sujet Evénement RMC: l'interview intégrale de Kylian Mbappé dans Rothen s'enflamme

Enfin, Fayza Lamari insiste sur l'absence d'animosité de Kylian Mbappé vis-à-vis du Paris Saint-Germain: "On peut avoir des envies de départ sans renier l'endroit d'où on veut partir. D'ailleurs, entre rester au PSG ou aller à Madrid, c'est un peu comme choisir entre ses deux parents".