Mercato: Mbappé au Real pour 160M d’euros? Genesio comprend que le prix puisse "choquer des gens"

En marge d’une conférence de presse dédiée au barrage retour de Rennes en Conference League, prévu jeudi contre Rosenborg (à suivre sur RMC Sport), Bruno Genesio a reconnu que le prix proposé par le Real Madrid pour acheter Kylian Mbappé au PSG puisse être perçu comme outrageux par certains.

Pour espérer arracher Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, le Real Madrid a fait au club de la capitale une offre gargantuesque de 160 millions d’euros, mardi. Une somme astronomique, alors que le football européen, et plus largement l’économie mondiale, sont sous perfusion depuis la pandémie. S’il n’a pas voulu s’attarder trop longtemps sur la question mercredi en conférence de presse, Bruno Genesio a tout de même concédé être sensible à cette surenchère des prix de transferts dans le foot.

"C’est simplement l’offre et la demande"

"Déjà, je peux vous dire que Mbappé ne viendra pas à Rennes! (Rires) Après, c’est l’offre et la demande, c’est comme pour tout. Je comprends que ça puisse choquer des gens, surtout dans cette période-là", a admis le coach rennais à la veille du déplacement de son équipe sur la pelouse de Rosenborg jeudi (19 heures) en barrage retour de Conference League (à suivre sur RMC Sport).

Avant de pousser davantage son analyse en mesurant l’impact tout aussi important sur un club que peut avoir une signature comme celle de Lionel Messi à Paris. "Maintenant, s’il y a des offres à ce montant-là, c’est sûrement qu’il représente pour le club qui le prendra ou pour Paris une plus-value sportive et de rentabilité. Quand on voit l’arrivée de Messi (au PSG), la vente des maillots et tout ce que ça représente, il y a à la fois l’aspect sportif et ce que représente l’arrivée de ce joueur-là, poursuit-il. C’est difficile de dire si c’est mérité ou pas mérité, le bon prix ou pas le bon prix… C’est simplement l’offre et la demande."