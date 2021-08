Mercato: pourquoi les déclarations de Mbappé sur Messi et la Ligue 1 ressortent deux mois après

Les médias étrangers ont fait leurs choux gras d’une interview en espagnol de Kylian Mbappé, dans le magazine Esquire, mardi matin. Il s’agissait en fait d’une traduction d’un article déjà paru en anglais, ressorti et éditorialisé deux mois après.

Dans le contexte qui entoure actuellement Kylian Mbappé, chacun de ses faits et gestes est scruté et analysé, particulièrement de l'autre côté des Pyrénées. Alors, quand certains ont découvert ce mardi matin un article enrobant une interview, a priori exclusive, dans le média Esquire, ils ne se sont pas privés pour le reprendre, décryptant chaque déclaration à la recherche d’indices quant à un transfert du Français au Real Madrid. Mauvais calcul: l’entretien était déjà sorti en anglais en juin et a simplement été traduit pour la version espagnole du magazine deux mois plus tard.

Sur la version britannique du média Esquire, la même interview de Mbappé, datée du 2 juin, signée du même journaliste, Simon Kuper, est en effet disponible. Intitulée "Kylian Mbappé est né pour courir", elle tranche avec sa version espagnole, datée du 24 août et éditorialisée et titrée pour coller à l’actualité: "Kylian Mbappé parle en exclusivité de son rêve de rejoindre le Real Madrid". Ce qui explique aussi qu’autant de suiveurs aient pu tomber dans le panneau.

L'accroche et la forme changées

Si son fond est le même, la forme du contenu, et notamment son accroche, varie: celui en anglais ne mentionne que deux fois le Real, contre six pour son pendant espagnol. Dans les fait, la star parisienne ne semble jamais parler de lui-même du club merengue, si ce n’est pour expliquer qu’il s’est rendu visiter ses installations lorsqu’il avait 14 ans, rencontrant au passage Zinédine Zidane, avant de finalement choisir Monaco pour ses débuts professionnels. Il y évoque en revanche d’autres sujets intéressants, tels que les violences policières.

Les rumeurs continuent à aller bon train concernant la venue de Mbappé au Real d’ici la fin de l’été. Selon plusieurs médias espagnols, Florentino Perez préparerait son offensive pour le 30 août, soit l’avant-dernier jour du mercato, comptant sur l’envie d’ailleurs de l’attaquant de l’équipe de France, à qui il ne reste plus qu’un an de contrat à Paris. Mais, pour l’heure, il reste un joueur de la capitale et est attendu sur le terrain, peut-être aux côtés de Lionel Messi, pour un déplacement à Reims dimanche.