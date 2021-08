Mercato: Mbappé, Özil, Ronaldo... les gros transferts dans le money-time

Si Kylian Mbappé rejoint le Real Madrid cet été, l’opération devra se conclure dans les tout derniers jours du mercato. Il ne serait toutefois pas le premier transfert à se finaliser juste avant la fermeture.

Finaliser un gros transfert prend du temps. Si certains peuvent être anticipés et annoncés dès le début du mercato, d'autres voient les négociations s'allonger et durer plusieurs semaines ou plusieurs mois. Tour d'horizon de quelques accords signés juste avant la limite.

Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain

Il y a quatre ans déjà, l’attaquant français avait vu son transfert de Monaco au Paris Saint-Germain s’éterniser. Au cours de l’été, Kylian Mbappé récupère le numéro 10 de l’ASM et joue deux matchs sous les ordres de Leonardo Jardim, malgré les innombrables rumeurs qui l’envoient aux quatre coins de l’Europe. Le Real de Zidane en rêve déjà, mais c’est le PSG qui tient la corde. Dans la phase finale des négociations, Mbappé est encore dans le groupe monégasque contre l’Olympique de Marseille, le 27 août, mais sur le banc. Il faudra attendre le dernier jour du mercato pour que son arrivée au PSG soit actée. Contre un chèque de 145 millions d’euros (+ 35 millions de bonus), le Français rejoint ainsi Neymar, arrivé quelques semaines plus tôt

Ousmane Dembélé au FC Barcelone

Pendant un été complètement fou qui voit le Paris Saint-Germain conclure les deux plus gros transferts de l’histoire du football, le FC Barcelone signe lui aussi un énorme chèque durant la dernière semaine du mercato. Les Catalans ont besoin d’un remplaçant à Neymar et n’ont pas vraiment de limite en terme de budget. Leur choix se porte sur Ousmane Dembélé et une première offre de 110 millions d’euros avec bonus est transmise à Dortmund. Le club allemand refuse, le joueur français sèche l’entraînement pour forcer son départ et le bras de fer devient irréversible. Le dossier traîne mais Barcelone finit par coller aux conditions de Dortmund, 145 millions d’euros environ. Dembélé est annoncé officiellement le 25 août : le Barça a enfin son remplaçant à Neymar, du moins sur le papier.

Bale à Tottenham et Özil à Arsenal

Début septembre 2013, le football londonien a connu deux secousses en l’espace de quelques heures. Le Real Madrid fait le forcing depuis plusieurs semaines pour signer Gareth Bale, étincelant avec Tottenham. Sauf que Daniel Levy, le président des Spurs, est un businessman dur en affaires qui ne compte pas baisser son prix et n’a aucun scrupule à faire attendre ses homologues madrilènes jusqu’au dernier moment. Dans les deux derniers jours, tout s’accélère. Le Real Madrid officialise l’arrivée de Bale et acte dans la foulée la vente de Mesut Özil à Arsenal, qui attendait patiemment. Sans le transfert du Gallois, celui de l’Allemand ne pouvait pas se faire. Preuve du timing serré, si tous les papiers sont signés et envoyés avant l'heure limite, Arsenal annonce l’arrivée d’Özil après la fermeture du mercato.

Fernando Torres à Chelsea

Les longs feuilletons du marché des transferts se déroulent souvent pendant l’été, mais pas celui-là. C’est lors du mercato d’hiver que Fernando Torres est passé de Liverpool à Chelsea, en janvier 2011. L’Espagnol, après deux saisons compliquées pour les Reds, veut rejoindre une équipe qui joue le haut du tableau. Les Blues, comme souvent, sont prêts à faire un énorme chèque pour s’offrir l’un des meilleurs attaquants du monde et l’associer à Didier Drogba. Mais la première offre de Chelsea, autour de 35 millions d’euros, est repoussée par Liverpool. A deux jours de la clôture du mercato, Torres adresse alors une lettre à sa direction afin de forcer son départ. Il signe finalement avec le club londonien quelques heures avant le gong, pour une somme proche des 50 millions d’euros.

Ronaldo au Real Madrid

Sept ans avant Cristiano, un Ronaldo avait déjà signé au Real Madrid : le Brésilien. Le récit de cet été-là est une suite de contradictions. Pendant un mois, le Real et l’Inter soufflent le chaud et le froid, affirmant selon les jours que Ronaldo est tout proche de signer à Madrid, puis qu’il restera finalement à Milan. Les supporters intéristes prennent leur attaquant en grippe et lui réservent des banderoles désagréables lorsqu’il arrive à l’aéroport de Milan, après ses vacances ou un retour de sélection. A 24 heures de la fermeture du mercato, l’Inter publie un communiqué en assurant que les conditions ne sont pas réunies pour céder sa star. Mais à 23h20, le dernier jour, le transfert est officialisé pour 35 millions d’euros et quelques bonus. Ronaldo est bien un Galactique.