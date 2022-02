Mercato: Tebas envoie encore Mbappé et Haaland au Real Madrid

Brillants avec le PSG et le Borussia Dortmund, Kylian Mbappé et Erling Haaland sont susceptibles de changer d’air l’été prochain. Selon Javier Tebas, le président de la Liga, les deux attaquants seront coéquipiers au Real Madrid.

Si Cristiano Ronaldo et Lionel Messi se rapprochent de la fin de leur carrière, la relève est assurée avec Kylian Mbappé et Erling Haaland. Deux joueurs qui feront sans doute parler d’eux sur le marché des transferts l’été prochain. En fin de contrat avec le PSG dans quelques mois, le Français n’est pas certain de prolonger. Tandis que le Borussia Dortmund a de grandes chances de perdre son goleador.

Susceptibles de gagner le Ballon d’or à l’avenir, les deux attaquants pourraient se retrouver au sein du même club. Pour le président de la Liga, Javier Tebas, il semble en tout cas évident que le Real Madrid va les attirer dans ses filets. Des mots prononcés lors de la troisième édition de l’ISDE Sports Convention: "Madrid va avoir Mbappé et Haaland, les autres clubs sont ruinés."

Ces paroles retranscrites par Europa Press ne vont donc pas dans le sens du FC Barcelone. Depuis plusieurs semaines, les médias catalans annoncent que le président Joan Laporta fait le forcing pour recruter le Norvégien.

Tebas confiant sur une non-prolongation de Mbappé

Sauveur du PSG cette semaine en Ligue des champions face au Real Madrid (1-0), grâce à un but inscrit dans les dernières minutes du match de Ligue des champions, Mbappé a sans doute donné encore plus envie aux Madrilènes de s’attacher ses services.

Mais aussi aux Parisiens de tout mettre en œuvre pour le prolonger. Une tentative veine pour Tebas, qui attend avec impatience la venue du Français en Espagne: "Je n’ai pas d’informations sur Mbappé. Mais j’ai vu quelques cas de joueurs à qui il restait six mois de contrat, qui n’ont pas renouvelé et qui sont ensuite partis. Ce serait une joie pour la Liga. Il est l’une des meilleures choses qui puissent arriver à la Liga." Le prochain mercato estival nous dira si la prédiction du dirigeant se réalisera.