PSG: Tebas envoie Mbappé au Real Madrid

Convié à la remise des trophées AS ce mardi soir, le président de la Ligue espagnole, Javier Tebas, s'est montré confiant quant à l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. Il espère aussi voir Erling Haaland rejoindre la Liga.

Info, ou nouvelle tentative de déstabilisation du PSG? Convié à la remise des trophées AS ce mardi, le président de la Liga Javier Tebas s'est montré très confiant concernant l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid: "Tout indique que Mbappé jouera pour le Real Madrid" la saison prochaine, a-t-il lancé.

Le controversé président de la Ligue espagnole a aussi dit "espérer" qu'Erling Haaland jouera pour un club espagnol, alors que l'on sait que son agent Mino Raiola a rencontré les dirigeants du FC Barcelone lundi soir à Turin. "J'espère que Mbappé et Haaland finiront au Real Madrid ou dans une équipe espagnole, a-t-il poursuivi. Le Real Madrid a la capacité, grâce à sa bonne gestion, d'avoir les deux joueurs s'il le souhaite."

"Il faut qu'ils ne viennent qu'à un prix raisonnable"

Mais en bon gardien des comptes de son championnat, Javier Tebas, ayant été à l'initiative d'un fair-play financier pour La Liga, a posé ses conditions pour l'arrivée des deux cracks : "Il faut qu'ils ne viennent qu'à un prix raisonnable, alors que tout semble irrationnel avec Raiola. Ce serait un effort très important qui serait très bon pour le football espagnol et La Liga, nous en serions très reconnaissants."

Un message passé au super agent d'Erling Haaland, mais peut-être aussi une main tendue au Real Madrid et au Barça, qui ont refusé l'accord CVC concernant les droits de la Liga et n'ont pas profité d'une somme importante. "S'ils envisageaient de rejoindre l'accord, je pense que ce serait la meilleure option pour eux, comme je l'ai dit à l'époque. Ils n'ont pas compris ce qu'est l'accord et pour Barcelone, dans leur situation actuelle, cela leur ferait du bien" a insisté Javier Tebas.

"Le Real Madrid est le favori pour la finale de la Ligue des champions"

Le président de la Liga est aussi revenu sur la grosse polémique du moment en Espagne, et ce tirage au sort de la Ligue des champions qui a dû être refait en entier. "Peut-être que le Real Madrid a raison de dire que tout le tirage au sort n'aurait pas dû être répété, mais c'est une opinion personnelle, a-t-il observé. Ne voulions-nous pas des matches intéressants? Eh bien, celui-ci l'est plus qu'avec Benfica."

Pour autant Javier Tebas croit fort aux chances du Real Madrid en Ligue des champions et en fait même son favori de la compétition: "Je dirais que si le Real Madrid continue sur sa lancée, il est le favori pour la finale de la Ligue des champions, je pense qu'il est à un niveau incroyable et bien plus élevé qu'en début de saison. S'ils continuent à ce niveau, ils peuvent parfaitement se retrouver en finale."