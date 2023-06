Mercato: Meslier ouvre la porte à un départ de Leeds

Sous contrat avec Leeds jusqu'en 2026 et actuellement avec l'équipe de France Espoirs pour préparer l'Euro, le gardien Illan Meslier n'est pas certain de continuer l'aventure avec les Peacocks, comme il l'a expliqué au micro de RMC Sport.

Illan Meslier va-t-il vivre l'été le plus important de sa jeune carrière? À 23 ans, le gardien est actuellement à Clairefontaire pour préparer l'Euro Espoirs, organisé en Roumanie du 21 juin au 8 juillet. En parallèle, l'ancien portier de Lorient pourrait quitter Leeds, tout juste relégué en Championship.

"C'est compliqué quand on est dans la situation qui est la nôtre. On n'a plus de coach (Sam Allardyce a quitté Leeds après la descente), notre club est en train de se faire racheter par le groupe 49ers. Il y a beaucoup d'inconnues, affirme-t-il auprès de RMC Sport. Pour l'instant, j'ai mon contrat jusqu'en 2026. Officiellement, j'appartiens encore à Leeds. Il va falloir que je réfléchisse au projet qui peut être le mieux, que ce soit à Leeds ou dans un autre club."

Le temps de jeu avant tout

Relancé sur un éventuel intérêt de Chelsea, Illan Meslier ne veut pas prendre de décision à la légère. "Si c'est pour y aller et être sur le banc, ça ne m'intéresse pas. Si c'est pour être numéro un, forcément on ne peut pas dire 'non, je ne suis pas intéressé par Chelsea'. Je préfère aller dans un club moins réputé mais où je vais avoir du temps de jeu que dans un top club européen où je suis sur le banc", avoue-t-il.

À 23 ans et après trois saisons à Leeds, le natif de Lorient veut "continuer à jouer et prendre de l'expérience", avec l'objectif d'aller "dans un autre club plus tard où tu seras prêt mentalement et dans tous les aspects du jeu pour performer."