Leeds: Illan Meslier estime qu’il se "rapproche petit à petit" de l’équipe de France

Dans un entretien accordé à L’Equipe ce samedi, le jeune gardien de but français Illan Meslier (22 ans) affiche ses ambitions : être davantage reconnu et intégrer les Bleus.

Les cartes sont redistribuées chez les gardiens de but tricolores. Hugo Lloris et Steve Mandanda ayant annoncé leur retraite internationale, Didier Deschamps va devoir établir une nouvelle hiérarchie. Le sélectionneur des Bleus pourrait convoquer un nouveau portier lors du prochain rassemblement de l’équipe de France programmé en mars avec des matchs de qualification pour l’Euro 2024 contre les Pays-Bas (le 24) et l’Irlande (27). Parmi les candidats à la sélection, Illan Meslier a une belle carte à jouer. Le gardien de 22 ans est performant avec Leeds (15e de Premier League) où il a discrètement posé ses valises durant l’été 2019. Il est également bien connu du staff des Bleus puisqu’il compte onze sélections avec les Espoirs.

"J’aimerais que les gens reconnaissent ma valeur"

"Le niveau que j’affiche maintenant pourrait me permettre d’être appelé, estime-t-il samedi dans les colonnes de L’Equipe. J’ai acquis de l’expérience en sélection, en Premier League." Et d’ajouter à propos des retraites de Lloris et Mandanda : "Il y a des places qui se libèrent. Je pense que je m’en rapproche petit à petit."

Pour franchir un nouveau cap et découvrir le niveau international, l’ancien gardien du FC Lorient, conscient qu’il souffre d’un déficit de notoriété dans son pays, sait qu’il doit davantage se montrer : "Oui, j’aimerais que les gens reconnaissent ma valeur, mon niveau et me connaissent un peu plus parce que j’ai passé le step. Mais c’est à moi de m’ouvrir pour qu’ils me connaissent." Et surtout de continuer à être performant, dès samedi, en Cup, contre Accrignton.