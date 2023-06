La descente aux enfers de Jacob Mellis, ancienne pépite de Chelsea désormais sans-abri à 32 ans

Jacob Mellis (32 ans), ancien milieu de terrain formé à Chelsea, est sans domicile fixe depuis 18 mois après avoir écumé les clubs anglais de division inférieure. Le Daily Mail a retrouvé sa trace et raconte sa lente descente aux enfers.

Son nom ne vous dit peut-être rien. Et pourtant Jacob Mellis (32 ans), milieu de terrain formé à Chelsea, a joué en Ligue des champions aux côtés de stars comme Didier Drogba, Florent Malouda, Branislav Ivanovic ou Nicolas Anelka. Il était entré en jeu en fin de match face à Zilina (2-1) le 23 novembre 2010. Près de treize ans plus tard, l’ancien international anglais U19 est sans domicile fixe et vogue d’hôtels en hôtels, de maison d’amis à d’autres.

"David Luiz me disait: ‘Hey, tu as bu?'"

Une blessure au genou mal diagnostiquée à Southend United a précipité sa fin de carrière professionnelle, longue de treize ans, la saison dernière. Il raconte sa lente descente aux enfers dans le Daily Mail, en pointant du doigt son attirance pour l’alcool et les sorties nocturnes. "Tout au long de ma carrière, cela a été une chose qui m'a causé des problèmes, raconte-t-il. Lorsque vous buvez, vous ne contrôlez pas ce que vous faites. Cela affecte les entraînements, les managers ne sont pas contents. Je me souviens que je me suis présenté une fois à l'entraînement en état d'ébriété. J’avais 19 ans. Steve Holland (alors entraîneur adjoint de Chelsea, ndlr) m'avait envoyé (avec les pros). Il y a eu quelques occasions où cela m'a affecté."

"David Luiz ne parlait pas trop anglais, mais quand nous nous échauffions, il me disait: ‘Hey, tu as bu?' Il disait stop. Comme ça", explique-t-il en mimant un mouvement de l’index. "Dermot Drummy (ancien manager du centre de formation) m’avait assigné Ashley Cole comme mentor pour m’empêcher de sortir et me parler, ajoute-t-il. Alors les gens ont essayé, je ne peux pas mentir. J'étais arrogant à l'époque. J'avais l'impression que je devais jouer. J'avais l'impression que c’était une bonne chose si c’était canalisé de la bonne manière. Mais je ne pense pas l'avoir canalisé de la bonne manière. Si je n'étais pas choisi ou si je me sentais frustré, je sortais, j’allais boire. Vous ne gâchez pas Chelsea, vous vous gâchez vous-même."

Chelsea au soutien

Mellis a quitté Chelsea d’abord sous forme de prêt à Barnsley en 2011, puis définitivement en 2012. Il a alors enchaîné les expériences entre la Championship (D2 anglaise) et les divisions inférieures. L’ancien milieu confie n’avoir jamais eu de regrets… jusqu’à ce que tout s’arrête. "Vous avez plus de temps pour réfléchir, reconnaît-il. Et tu regrettes. Le nombre de personnes qui viennent me voir et me disent ‘Oh mon Dieu, qu'est-ce qui t'est arrivé?’, c'est là que ça me fait réfléchir. Ce sont des gens qui jouent en Premier League." Il confie toujours se battre avec son grand démon, l’alcool. Il tente de remonter la pente et s’est déjà rapproché du syndicat des joueurs anglais (PFA) qui a participé à le mettre en relation avec une clinique pour soigner ses problèmes.

Chelsea ne l’a pas oublié non plus en l’aidant à obtenir des diplômes de scouting (observation de joueurs). Mellis confie d’ailleurs particulièrement apprécier cette tâche. "Je regarde du football toute la journée, tous les jours, conclut-il. J'aime repérer les jeunes talents qui se présentent. Je sens que je peux les aider d'autres manières, en dehors du terrain. Essayez de les éloigner de ce que je faisais." Il aimerait rebondir en trouvant un poste dans ce secteur, même si l’absence d’adresse fixe, de voiture et d’argent limite ses possibilités. La médiatisation de sa trajectoire hors norme pourrait l'aider à sortir la tête de l'eau.