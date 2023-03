Mercato: Messi a demandé à son père de négocier avec le Barça pour son retour, selon la presse catalane

Lionel Messi aurait demandé à son père et agent de prendre contact avec Joan Laporta, le président du Barça, pour évoquer un retour au club blaugrana, rapporte Catalunya Radio ce mardi. Le média catalan assure également que Messi discute avec Xavi, le coach barcelonais.

La presse catalane relance les rumeurs d’un retour de Lionel Messi au FC Barcelone. Selon Catalunya Radio, l’attaquant du Paris Saint-Germain aurait demandé à son père et agent, Jorge Messi, de prendre contact avec Joan Laporta, le président du club blaugrana, afin d’évoquer un retour du côté du Camp Nou.

>> Toutes les infos et rumeurs mercato EN DIRECT

De son côté, Lionel Messi serait actuellement en lien avec Xavi, l'entraîneur du Barça, toujours dans cette optique de revenir dans son club de (presque) toujours. D’après Catalunya Radio, l’ensemble du vestiaire et du staff technique serait d’ores et déjà d’accord pour accueillir de nouveau le septuple Ballon d’or.

La semaine passée, Mundo Deportivo révèlait le plan que pourrait mettre en place le club catalan pour faire revenir l'ancien de la maison. Première condition, et pas n'importe laquelle: le club catalan passera à l'action seulement si la Pulga ne prolonge pas avec Paris.

Avec les problèmes de masse salariale, faire revenir Messi pourrait paraître très délicat. C'est pour cela que le club catalan espère que le champion du monde pourrait faire un effort financier et avoir un salaire correspondant à la situation du club. Ce dernier espère que le facteur humain fera toutefois pencher la balance.

Un accord de principe pour prolonger au PSG

Comme l'avait confirmé RMC Sport en décembre, un accord de principe pour une prolongation de contrat existe au PSG depuis plusieurs semaines, mais plusieurs détails restent encore à régler et les discussions se poursuivent. "Nous nous attachons à ce qu'ils continuent, assurait Nasser Al-Khelaïfi vendredi dernier auprès de Marca au sujet des prolongations de Mbappé, Ramos et Messi. Nous allons examiner ce que nous faisons et comment nous assurer que nous pouvons continuer et que nous faisons les choses correctement."

Les deux parties discutent notamment de la durée du contrat. Deux possibilités sont étudiées: activer l'année supplémentaire déjà en option ou signer un nouveau contrat d'un an avec une saison de plus en option. Le salaire est également à l'étude. Lionel Messi n'entend pas prolonger à des conditions trop éloignées de celles de Kylian Mbappé. Mais le PSG n'est pas prêt à céder à toutes les demandes du champion du monde 2022, âgé de 35 ans.