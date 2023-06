Mercato: Messi explique pourquoi il n'est finalement pas retourné au Barça

Dans une interview à la presse catalane, Lionel Messi assure qu'il souhaitait retourner au Barça, mais que les contraintes financières du club l'ont poussé à quitter l'Europe pour rejoindre l'Inter Miami.

Il a choisi l'Inter Miami, mais c'était un plan B. Comme il le dévoile dans une interview accordée à Mundo Deportivo et Sport, Lionel Messi révèle qu'il souhaitait profiter de la fin de son contrat au Paris Saint-Germain pour retourner au FC Barcelone. "La vérité est que, oui, j'étais très excité de pouvoir revenir", admet le champion du monde argentin de 35 ans.

"J'ai reçu des offres d'autres équipes européennes, a-t-il aussi révélé. Mais je ne les ai même pas évaluées parce que mon idée était d'aller à Barcelone". Mais les problèmes financiers du Barça ont fait tomber le plan à l'eau. Même si la ligue espagnole a donné son feu vert pour le plan de viabilité présenté par le club catalan, le septuple Ballon d'or a jugé qu'il y avait trop d'incertitudes et de contraintes. Avec en filigrane, d'après lui, la crainte de revivre l'été 2021, celui de son départ surprise du Barça.

"Je voulais prendre ma propre décision et ne pas avoir à attendre"

"Après avoir vécu ce que j'ai vécu et la sortie que j'ai eue, je ne voulais pas me retrouver dans la même situation: attendre de voir ce qui se passerait et laisser mon avenir entre les mains de quelqu'un d'autre, pour ainsi dire. Je voulais prendre ma propre décision, en pensant à moi, à ma famille. (...) J'ai entendu dire qu'il fallait vendre des joueurs ou baisser les salaires des joueurs et, la vérité c'est que je ne voulais pas passer par là, ni être responsable de quoi que ce soit en rapport avec tout cela".

"C'est pourquoi mon retour au Barça n'a pas eu lieu, assure-t-il. Même si j'aurais aimé le faire, cela ne s'est pas produit. Je suis également dans une période où je veux me retirer un peu des projecteurs, pour penser davantage à ma famille. Comme je le disais à l'instant, pendant deux ans, j'ai été dans une situation familiale tellement mauvaise que je n'en ai pas profité. J'ai eu ce mois qui a été spectaculaire pour moi parce que j'ai gagné la Coupe du monde, mais à part ça, ça a été une période difficile pour moi. Je veux recommencer à m'amuser, à profiter de ma famille, de mes enfants, de la vie de tous les jours.... C'est pourquoi j'ai décidé de ne pas aller à Barcelone".

Et lorsqu'il lui est demandé de mettre en avant la raison principale de son non-retour dans son club formateur, Lionel Messi rétière: "Je voulais prendre ma propre décision et ne pas avoir à attendre à nouveau que se produise ce qui s'est déjà produit. Comme je l'ai dit, après avoir tout réussi, grâce à Dieu, et avoir enfin gagné la Coupe du monde, que je désirais tant, j'ai voulu chercher autre chose et un peu de tranquillité".