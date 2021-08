Mercato: Michut n'écarte pas l'idée d'un départ du PSG

Alors qu'il s'entraînait depuis plusieurs mois avec le groupe professionnel du PSG, Edouard Michut a été mis ce mercredi à la disposition de l'équipe U19, comme Xavi Simons. Une décision qui pourrait pousser le milieu de terrain français à changer d'air. Le joueur de 18 ans souhaite lancer sa carrière et n'écarte pas l'hypothèse d'un départ.

C’est une décision, même ponctuelle, qui pourrait avoir des conséquences sur l’avenir d’Edouard Michut et Xavi Simons. Pour alléger son effectif, Mauricio Pochettino a décidé, ce mercredi, de laisser les deux joueurs nés en 2003 à la disposition des U19 à l’entraînement. Une première depuis plusieurs mois pour les deux milieux de terrain, habitués à travailler avec les professionnels durant les séances au Camp des Loges.

Avec l'effectif XXL du PSG, difficile de se faire une place pour Edouard Michut et les autres. C’est en tout cas toujours le sentiment de certains jeunes, qui aimeraient pouvoir disposer d’un véritable temps de jeu afin de poursuivre leur évolution. Michut en fait partie. Sous contrat jusqu’en 2025 avec le PSG, le milieu de trrain de 18 ans a disputé une minute avec le groupe de Mauricio Pochettino depuis sa montée avec les professionnels, à Dijon, le 27 février dernier. Durant la préparation, le natif d'Aix-les-Bains, qui avait été touché par le Covid-19, avait également fait une entrée remarquée face au FC Seville à Faro (Portugal).

Un prêt ou un départ définitif?

Depuis, le Français progresse à l’entraînement aux côtés des stars parisiennes. Mais à il se sent prêt à débuter sa carrière au plus haut niveau. Et il aimerait désormais pouvoir montrer ses progrès sur un terrain professionnel. Au PSG ou ailleurs. Surtout que l’international français U18 et son entourage estiment que le projet présenté par le cub (avec un effectif réduit et des jeunes du centre de formation) n’est pas en mesure d’être respecté.

Une réflexion a été entamée ces derniers jours sur son avenir. Elle devra être rapide car le marché des transferts ferme dans onze jours, le 31 août. Michut se verrait bien quitter Paris pour faire ses preuves. Un prêt est une possibilité mais il devra être accepté par le PSG. L’hypothèse d’un départ définitif n’est pas non plus écartée. En attendant, le joueur pourrait évoluer avec les U19 ce week-end.