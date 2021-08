Ligue 1 en direct: suivez les conférences de presse du jour

"Moi je préfèrerais qu’il soit là. Parce que j’aime le joueur. Tout ce qu’il fait, c’est comme ce que faisait Maradona. Ils se ressemblent. Après, Maradona était je pense plus vicieux et plus méchant que lui, mais ils ont quand même quelque chose qui leur colle au pied, c’est le ballon."