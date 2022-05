Mercato: Michut souhaite quitter le PSG

Insatisfait par sa situation au PSG, Edouard Michut veut quitter son club formateur. Le joueur de 19 ans, laissé en tribunes lors du match nul contre Troyes, dimanche en Ligue 1 (2-2), espérait pouvoir jouer plus en cette fin de saison.

Mauricio Pochettino l’avait pourtant annoncé. Mais ses paroles n’ont été suivies d’aucun changement notable. Malgré une fin de saison sans enjeu, le coach du PSG ne laisse pas de place aux jeunes du centre de formation. Il l’a encore confirmé lors de la réception de Troyes, dimanche, en clôture de la 36e journée de Ligue 1 (2-2). L’occasion semblait pourtant idéale afin d’offrir du temps de jeu aux espoirs parisiens.

Mais l’entraîneur argentin a aligné toutes ses stars et fait entrer ses doublures habituelles. Seul Ismaël Gharbi a réussi à gratter quelques minutes dans le temps additionnel, pour sa première apparition en L1. Edouard Michut a suivi la rencontre en tribunes aux côtés de Xavi Simons. Dans un Parc des Princes éteint, face à un Virage Auteuil une nouvelle fois en grève. Une soirée loin du terrain qui pourrait avoir été assez mal vécue par le milieu offensif de 19 ans.

Quatre bouts de match en Ligue 1

Contacté par RMC Sport, son agent Philippe Lamboley a confirmé les envies d’ailleurs du natif d’Aix-les-Bains (Savoie), évoquées par L’Équipe. La question s’était déjà posée en janvier dernier. Après avoir débuté à Versailles (Yvelines), Michut a rejoint le Camp des Loges en 2016, à l’âge de 13 ans.

Lancé dans l’élite cette saison, il a fait quatre apparitions en Ligue 1 (44 minutes cumulées) et deux en Coupe de France (116 minutes cumulées). Avec une passe décisive à la clé, délivrée sur la pelouse de Lyon (1-1), et une exclusion à Angers (0-3). Un temps de jeu trop faible à ses yeux. A voir comment la direction du club de la capitale va gérer sa frustration, sachant que son contrat court jusqu’en 2025 et que Pochettino n’est pas certain de conserver son poste cet été.