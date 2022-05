PSG: Neymar profite d'un peu de repos… à Barcelone

Au lendemain du match nul du PSG contre Troyes au Parc des Princes (2-2, 36e journée de Ligue 1), Neymar a posté une photo de lui à Barcelone. Alors que les Parisiens sont en repos en ce début de semaine, Neymar est suspendu pour la prochaine rencontre du club de la capitale à Montpellier samedi (21h).

Rien de mieux que le soleil de Barcelone pour oublier un match nul frustrant. Ce lundi, au lendemain de la rencontre entre le PSG et Troyes au Parc des Princes (2-2, 36e journée de Ligue 1), Neymar a posté une photo de lui en story sur Instagram. Face à la mer et lunettes de soleil vissées sur le nez, le Brésilien profite de son jour off en Catalogne.

Les joueurs de Mauricio Pochettino, déjà assurés de remporter le titre de champion de France depuis la 34e journée, ont eu le droit à deux jours de repos en ce début de semaine, avant une reprise de l’entraînement mercredi. Buteur ce dimanche sur penalty face à Troyes, Neymar, auteur de huit réalisations sur les sept derniers matchs du PSG, est suspendu pour le déplacement à Montpellier (ce samedi à 21h, 37e journée de Ligue 1) à cause d’une accumulation de cartons jaunes.

Neymar est à Barcelone ce lundi 9 mai © Instagram

Un voyage express après les sifflets du Parc des Princes contre Bordeaux

En mars dernier, juste après avoir essuyé les sifflets du Parc des Princes contre Bordeaux (3-0, 28e journée de Ligue 1 le 13 mars), Neymar s’était offert un voyage express à Barcelone, notamment pour voir son fils, Davi. Depuis son arrivée à Paris en 2017, Neymar a l’habitude de revenir régulièrement en Catalogne, où il a défendu les couleurs du Barça durant quatre ans.