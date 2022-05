PSG-Troyes: Pochettino justifie sa gestion des jeunes joueurs

Mauricio Pochettino a de nouveau assumé d’accorder peu de temps de jeu aux jeunes de son équipe, dimanche lors de la victoire face à Troyes (2-2). L’entraîneur du PSG assure qu’il n’a jamais fait de promesses à ce sujet.

Le titre acquis depuis la 34e journée ne convainc pas Mauricio Pochettino de lancer certains jeunes dans le grand bain. Dimanche, l’entraîneur a aligné toutes ses stars disponibles, face à Troyes (2-2) même s’il a offert sa première apparition en Ligue 1 à Ismaël Gharbi. Le jeune milieu de terrain est entré tardivement à la place d’Angel Di Maria (89e). Présents dans le groupe, Xavi Simons et Edouard Michut ont finalement pris place dans les tribunes. Ce qui a agacé plusieurs supporters, remontés contre la gestion des jeunes par l’entraîneur argentin qui rappelle n’avoir jamais fait de promesse à ce sujet.

"La place pour les jeunes n'est pas grande"

"Je n'ai pas dit qu'ils allaient jouer, j'ai dit qu'ils auraient peut-être des minutes, a-t-il déclaré à l'issue de la rencontre. On a construit un effectif avec plus de trente joueurs confirmés. Un effectif pas modifié en janvier. La place pour les jeunes n'est pas grande. Ils doivent mériter ces moments de jeu. Ils s'entraînent avec nous depuis le premier jour. C'est un premier pas. Il faudra voir la composition de l'effectif à l'avenir pour savoir s’ils peuvent gagner du temps de jeu."

Il avait déjà expliqué son choix lors du déplacement à Strasbourg (3-3) le 29 avril dernier en soulignant l’importance de respecter l’adversaire en alignant la meilleure équipe. Dimanche, l’Argentin a assuré que son équipe ne fausserait pas le championnat malgré trois matchs nuls consécutifs. Il estime que celui contre Troyes n’est d’ailleurs pas mérité.

"Nous avons vite pris les devants mais nous avons concédé deux minutes sur deux erreurs, a-t-il analysé. Nous avons eu plus d’occasions que Troyes et nous méritions de gagner. C’est plus difficile quand tu n’as pas la pression de la compétition et que tu ne joues plus rien. Nous aurions pu avoir plus de chance. L’objectif de gagner le championnat est atteint. Nous respectons la compétition et nous allons jouer tous les matchs pour les gagner."