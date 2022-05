Mercato: Mikelbrencis, un avenir loin du FC Metz?

Selon les informations de RMC Sport, le jeune défenseur William Mikelbrencis (18 ans) souhaite poursuivre sa carrière ailleurs qu'à Metz même si le club, proche d'une relégation en Ligue 2, aimerait le prolonger.

Mathématiquement, il reste encore un espoir. Avec neuf points à prendre, huit de retard sur le 17e (Clermont) et six sur le barragiste (Saint-Etienne), le FC Metz n’est pas encore relégué en Ligue 2. En attendant, le club grenat prépare déjà les contours de son effectif pour la saison prochaine. Un avenir qui devrait s’écrire sans William Mikelbrencis. Le latéral droit de 18 ans espère quitter le FC Metz à un an de la fin de son contrat.

Malgré six apparitions en Ligue 1, le natif de Forbach (Moselle) souhaite poursuivre sa progression en restant dans un club de l’élite. Des premiers contacts ont été noués ces dernières semaines avec des clubs étrangers.

Attaché à son club formateur, William Mikelbrencis n’a pas apprécié certains épisodes internes ces dernières semaines. Si les dirigeants messins aimeraient plutôt prolonger leur jeune joueur, la descente et la fin de son contrat dans un an devraient ouvrir la porte à un départ. En attendant, William Mikelbrencis espère avoir du temps de jeu sur les trois derniers matches de la saison, avec toujours l'espoir mathématique de réaliser l’exploit de maintenir le FC Metz.