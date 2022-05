Mercato: l’affirmation de Rangnick sur l’avenir de Ronaldo à Manchester United

Après la victoire face à Brenford, lundi en Premier League (3-0), Ralf Rangnick a répondu à une question sur l’avenir de Cristiano Ronaldo. Et l’entraîneur intérimaire de Manchester United, qui devrait bientôt céder sa place à Erik ten Hag, a affirmé que l’attaquant portugais ne partirait pas cet été.

Une grande annonce tient parfois en une petite phrase. Ralf Rangnick l’a rappelé après la large victoire face à Brenford, lundi en Premier League (3-0). Interrogé au sujet de l’avenir de Cristiano Ronaldo, l’entraîneur intérimaire de Manchester United a affirmé que l’attaquant portugais ne partirait pas lors du prochain mercato. "Il a encore un an de contrat et pour autant que je sache, il sera toujours ici la saison prochaine", a déclaré celui qui devrait bientôt laisser sa place à Erik ten Hag, dans des propos rapportés par la presse britannique.

Depuis quelques semaines, de nombreux observateurs estiment que le profil de CR7 ne correspond pas forcément aux préceptes du futur coach des Red Devils, adepte d’un pressing haut et intense. Au point d’imaginer son possible départ, alors qu’il est lié jusqu’en juin 2023 avec United. Revenue en grande pompe l’été dernier, la star de 37 ans réalise une saison honorable avec 24 buts et 3 passes décisives en 38 apparitions (toutes compétitions confondues).

Sans doute pas de Ligue des champions la saison prochaine

Mais son come-back plutôt réussi n’a pas permis à son équipe de remplir ses objectifs. A quatre journées de la fin, Manchester United compte 5 points de retard sur la dernière place qualificative pour la Ligue des champions (actuellement occupée par Arsenal), avec deux matchs en plus au compteur. Les Red Devils devront sans doute se contenter de la Ligue Europa, voire de l'Europa Conference League, lors de l’exercice 2022-2023. Dans ce contexte, Rangnick, qui conservera un rôle de conseiller au sein du club, a annoncé "deux ou trois" renforts offensifs durant l’intersaison. Pour mieux épauler Ronaldo?