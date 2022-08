Mercato: Milan Skriniar plus proche d'une prolongation à l'Inter ?

Dans le viseur du PSG depuis le début du mercato, Milan Skriniar devrait finalement rester à l'Inter, qui discuterait d'une prolongation.

L'affaire semble définitivement entendue. Milan Skriniar ne portera pas la tunique du PSG cette saison. Dans ses colonnes vendredi matin, La Gazzetta Dello Sport révèle que l'Inter aurait refusé une ultime offre du PSG, revenu à la charge jeudi, malgré les portes fermées par les dirigeants intéristes.

Celle-ci porterait sur un transfert à hauteur de 60M d'euros, et un joueur, dont le nom n'a pas filtré, aurait en plus été proposé au club Nerrazzuri. Le défenseur slovaque de 27 ans devrait rester en Série A, et l'Inter Milan serait même sur le point d'entamer des négociations pour une prolongation de son défenseur, en fin de contrat dans un an.

Un feuilleton long de presque deux mois

C'était le feuilleton de l'été côté parisien. Arrivera, arrivera pas... La tendance n'a cessé de s'inverser concernant l'issue du dossier. Entre les réticences du PSG à augmenter ses offres, la gourmandise de l'Inter, et la volonté non clairement identifiée du joueur, les négociations étaient compliquées.

D'après L'Equipe, Nasser al-Khelaïfi, agacé, aurait même menacé le président de l'Inter de signer Milan Skriniar libre dans un an. Une menace qui aurait été très mal perçue de l'autre côté des Alpes, au point de nuire à l'issue des négociations.

Le PSG dispose de six défenseurs (en comptant le très jeune Bitshiabu) capables d'évoluer en défense centrale dans son effectif. Il en faudrait au minimum un de plus pour Christophe Galtier, en plus des autres postes à renforcer. Pression maximale sur Luis Campos à moins d'une semaine de la cloture du marché des transferts.