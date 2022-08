PSG - Monaco : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Dernier match de la quatrième journée ce dimanche soir. Au Parc des Princes, le PSG accueille Monaco. Zoom sur l’heure et la chaîne pour suivre la rencontre en direct.

C’est assurément le plus gros choc de cette quatrième journée de Ligue 1 Uber Eats. Après trois journées, le PSG s’affiche déjà en tête avec 9 points au compteur et une différence de buts qui est déjà de + 15. Car après les trois premières rencontres, l’armada parisienne a déjà trouvé le chemin des filets à 17 reprises. Neymar, Mbappé et Messi sont d’ailleurs les 3 meilleurs buteurs du championnat.

Regardez PSG - Monaco Profitez de l'offre Prime Video Le Pass Ligue 1 de Prime Video est proposé à prix réduit pour la fin du weekend J'en profite

En face, le club de Monaco peine en Ligue 1 depuis son élimination face aux joueurs du PSV Eindhoven en barrages de Ligue des Champions. A l’heure d’entamer cette nouvelle journée, Monaco pointe à la onzième place du classement avec un bilan d’une victoire, un match nul et une défaite. Lors du dernier affrontement entre Monaco et le PSG, les joueurs du Rocher s’étaient imposés sur le score de 3 buts à 0. Les joueurs de Monaco se verraient bien réitérer cet exploit dès dimanche.

Regardez le match PSG - Monaco ce weekend !

Si vous souhaitez suivre ce match entre le PSG et Monaco en direct ce dimanche à 20 heures 45, une seule solution s’offre à vous : la chaîne Amazon Prime Vidéo et l’abonnement au Pass Ligue 1. Car c’est via le Pass Ligue 1 que vous pourrez suivre 80 % des rencontres de Ligue 1 Uber Eats en direct et à chaque journée. Via ce pass, vous pourrez aussi suivre le direct de 80 % des rencontres de Ligue 2 BKT. A noter que pour les journées se déroulant le week-end, le Pass Ligue 1 permet systématiquement de suivre l’affiche de la journée programmée le dimanche soir. Si l’abonnement mensuel sans engagement de durée est toujours disponible pour 12,99 euros par mois, le Pass Ligue 1 est actuellement proposé à 89 euros par an au lieu du prix habituel de 99 euros. Une offre à saisir jusqu’au 28 août inclus. A noter que la souscription au Pass Ligue 1 n’est accessible qu’aux abonnés Amazon Prime.

Profitez de l’offre Prime Video pour voir le match

