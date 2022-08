Mercato: Mingueza quitte le Barça pour rejoindre le Celta Vigo

Le FC Barcelone a annoncé ce mardi le départ d’Oscar Mingueza. Le défenseur de 23 ans, qui n’entrait pas dans les plans de Xavi, s’est engagé avec le Celta Vigo. Mais le club catalan dispose d'une clause de rachat s’il souhaite le récupérer dans le futur.

L’effectif du Barça compte un élément de moins. Le club blaugrana a annoncé ce mardi le départ d’Oscar Mingueza. Le défenseur de 23 ans s’est engagé librement avec le Celta Vigo jusqu’en 2026. Le FC Barcelone dispose d'une clause de rachat pour le récupérer dans le futur et touchera 50% du prix de son éventuelle revente. Né en Catalogne et formé à la Masia, Mingueza avait débuté en équipe première sous les ordres de Ronald Koeman en novembre 2020.

En un an et demi, le joueur d’1,84m a disputé 66 rencontres (toutes compétitions confondues), en tant que central ou latéral droit. Sans parvenir à se rendre indispensable, malgré quelques performances remarquées et une certaine solidité au duel. Il a tout de même inscrit deux buts en Liga, dont un sur le terrain du Real Madrid, lors d’une défaite au stade Alfredo-Di Stefano en avril 2021 (2-1).

Une sélection avec la Roja

Médaillé d’argent avec l’équipe d’Espagne Espoirs lors des derniers Jeux olympiques de Tokyo, Mingueza compte une sélection avec la Roja, l’été dernier, durant un match amical contre la Lituanie (4-0). Lors d’un entretien il y a quelques semaines, Xavi lui a fait savoir qu’il ne comptait pas sur lui pour la saison à venir. Le défenseur catalan, dont la cote sur le marché est estimée à 6 millions d’euros par le site Transfermarkt, a donc choisi de quitter son club de cœur. Avec une Coupe du Roi (remportée l’an passé) dans les valises. Et l'espoir de revenir peut-être un jour.