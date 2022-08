Mercato: Depay est finalement d'accord pour quitter le Barça

Laissé sur le banc pendant la plupart des matchs de préparation, Memphis Depay aurait décidé de quitter le Barça et serait à la recherche d'un club affirme ce mardi Mundo Deportivo. Le quotidien catalan rapporte également que le club demanderait 20 millions d'euros pour son attaquant. La Juventus serait la plus avancée sur le dossier.

Memphis Depay finalement sur le départ ? C'est en tout cas ce qu'affirme Mundo Deportivo. Le quotidien catalan indique ce mardi que le Néerlandais serait en passe de quitter le FC Barcelone, un an après son arrivée libre en provenance de l'OL. Une décision que l'attaquant aurait prise après son manque de temps de jeu lors des matchs de pré-saison.

Une pré-saison pour briller

Le club et le joueur lui-même accélèrent le départ car le Néerlandais n'aura pas l'importance souhaitée et il ne souhaiterait pas "ternir sa réputation", affirme Mundo Deportivo. L'arrivée de plusieurs attaquants au Barça, comme Raphinha et Robert Lewandowski cet été ne lui laisse que très peu de place. Le joueur le savait avant même de partir en tournée car Xavi le lui aurait dit.

L'entraîneur catalan lui a tout de même permis de jouer quelques minutes en pré-saison, comme l'ensemble de ceux qui sont partis aux Etats-Unis avec le groupe, lui donnant ainsi l'occasion de briller avant un potentiel transfert. Il a inscrit deux buts en quatre matchs en 120 minutes jouées.

La Juventus la mieux placée

Cela aurait suscité l'intérêt de plusieurs clubs et des sources proches du FC Barcelone assurent au quotidien catalan qu'ils analyseraient et avanceraient sur plusieurs propositions. Le Barça aurait confirmé que la Juventus est l'un des principaux candidats, mais d'autres clubs courent aussi après l'attaquant néerlandais. Il s'agirait d'équipes importantes.



L'objectif des dirigeants catalans serait d'éviter que la situation ne traîne et de faire en sorte que Memphis quitte le club avant le début de la Liga. Ainsi, le numéro 9 barcelonais deviendrait celui de Lewandowski, qui sera présenté vendredi prochain au Camp Nou, bien qu'il n'ait pas encore été confirmé si l'attaquant polonais portera son nouveau numéro.

20 millions demandés par le Barça

Le Barça, quant à lui, espère remplir ses caisses avec la vente de Memphis, à qui il reste une année de contrat. L'option de renouveler son contrat pour une saison aurait été envisagée afin de le prêter à la Juventus pour un an avec une option d'achat obligatoire pour 20 millions d'euros à la fin de la saison. Une ressource pour faciliter le départ à Turin, car la Juventus serait toujours en difficultés financières.

Le Barça aurait estimé le transfert du Néerlandais à 20 millions d'euros. Rappelons que la Juventus le voulait déjà l'an dernier, lorsqu'il a été libéré en fin de contrat avec l'Olympique lyonnais. Cet été, les Transalpins ont perdu Dybala et Bernardeschi et il semble qu'ils ne pourront pas compter sur Morata.

Manchester United, l'OL, Tottenham, Newcastle ou même le PSG seraient d'autres options selon différents médias, bien qu'il semble que l'option la plus avancée soit la Juventus.