Mercato en direct: la presse italienne annonce une visite médicale imminente pour Maignan à Milan

Parmi les informations mercato de ce lundi, Rudi Garcia a officiellement quitté l'Olympique Lyonnais et fait ses adieux, en oubliant au passage son directeur sportif, Juninho. Strasbourg n'a plus de coach non plus puisque l'aventure de Thierry Laurey a également pris fin ce lundi après cinq ans de bons et loyaux services. Comme prévu, l'intérim d'Ursea est aussi terminé à Nice. En marge des festivités à Lille, Christophe a confirmé au micro de RMC les sollicitations de l'OL et du Gym, entre autres. À l'étranger, Sergio Conceicao pourrait remplacer Gennaro Gattuso sur le banc lillois.