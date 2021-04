Real-Barça: échange tendu entre Modric et Piqué à la fin du Clasico

Gerard Piqué et Luka Modric se sont verbalement accrochés après la victoire du Real contre Barcelone ce samedi lors du Clasico (2-1). Le milieu croate reprochant au défenseur catalan de se plaindre de l’arbitrage.

Le Real Madrid a signé une excellente opération dans la course au titre en dominant le Barça ce samedi lors du Clasico (2-1). Porté par un bon Karim Benzema, le club madrilène a également bénéficié d’un petit coup de pouce de l’arbitrage selon Ronald Koeman et les Catalans en ne sifflant pas un penalty après un contact sur Martin Braithwaite. Une décision arbitrale assez peu appréciée par Gerard Piqué et qui a donné lieu à une joute verbale entre le défenseur blaugrana et Luka Modric.

Modric à Piqué: "Tu attends pour te plaindre?"

Tout juste revenu de blessure mais laissé sur le banc pendant le match, Gerard Piqué s’est précipité sur l’arbitre au coup de sifflet final. Pour se plaindre du penalty oublié ainsi que d’un temps additionnel trop court selon lui. De quoi pousser Luka Modric à une pique pleine d’ironie au moment de lui serrer la main.

"Tu attends pour te plaindre?", a lancé le milieu du Real dans des images captées par la chaîne Movistar qui diffusait le match de l’autre côté des Pyrénées.

"Quatre minutes !", a répondu le défenseur barcelonais avant de voir le meneur de jeu croate conclure d’un: "Et tu en voulais combien?"

Furieux contre les décisions de Gil Manzano, remplaçant au pied levé de Mateu Lahoz blessé lors de Bayern-PSG, Gerard Piqué a continué de se plaindre à l’officiel dans les couloirs du stade et a même trouvé le moyen de récolter un carton jaune pour son comportement.

Battu à deux reprises cette saison par le Real en Liga, le FC Barcelone accuse désormais une longueur de retard sur son rival au classement. A huit journées de la fin de la Liga, le club blaugrana n’est plus maître de son destin. Voilà probablement la cause de l’ire de Piqué à la fin de ce Clasico.

>> La Liga est disponible via l'offre RMC Sport-beIN Sports