Real Madrid: Modric va prolonger d'une saison avec une baisse de salaire

Luka Modric devrait prolonger son contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2022, selon le quotidien espagnol AS. Le milieu de terrain croate aurait même accepté une baisse de salaire pour rester au Real.

Zinédine Zidane compte toujours sur Luka Modric. Le Croate n’a loupé que deux matchs du Real Madrid cette saison, toutes compétitions confondues. A 35 ans, il devrait donc prolonger d’une saison son contrat avec les Merengue, selon le quotidien espagnol AS.

Le milieu de terrain, sacré Ballon d’or en 2018 et vainqueur de la Ligue des champions à quatre reprises depuis son arrivée à Madrid, en 2012, aurait même accepté de baisser son salaire pour signer une prolongation de contrat.

Sergio Ramos et Lucas Vazquez aussi en fin de contrat

"J’ai toujours dit que je voulais continuer ici. J’espère que ce sera le cas, mais je ne peux pas en dire plus", avait confié Modric il y a quelques jours, interrogé sur son avenir avant le quart de finale retour de Ligue des champions contre Liverpool.

D’après AS, il ne manque plus que l’officialisation dans ce dossier. Le Real pourra ensuite se concentrer sur d’autres prolongations à finaliser, celles de Sergio Ramos et Lucas Vazquez, qui s’annoncent moins faciles.