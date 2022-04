Mercato: Modric va prolonger au Real Madrid, avec une proposition de reconversion

Selon As, le Real Madrid va prolonger Luka Modric jusqu'en 2023 avec une autre année en option en fonction de ses performances. Le milieu croate de 36 ans continue de briller cette saison avec le club merengue, qui lui a promis aussi une reconversion dans la direction sportive à l'issue de sa carrière.

Luka Modric achève actuellement sa dixième saison sous le maillot du Real Madrid et elle ne sera pas sa dernière. Selon AS ce vendredi, le milieu croate, en fin de contrat en juin 2022, va prolonger pour une saison avec une autre année en option. Toujours important dans le collectif madrilène, le joueur de 36 ans aura la possibilité aussi de rester au club à l'issue de sa carrière sportive, au sein de la direction.

La saison en option dans le contrat de Luka Modric serait automatiquement renouvelable, s'il continue sur ses bonnes performances. Lors de cet exercice, il demeure un pion essentiel du dispositif de Carlo Ancelotti, avec 39 matchs disputés pour 3 buts et 3 passes décisives. Sa passe en extérieur du pied, pour Rodrygo, lors du quart de finale retour de Ligue des champions face à Chelsea, dans un moment important alors que le Real était dos au mur à 3-0, témoigne encore de sa capacité à influencer le jeu.

Modric voudrait poursuivre jusqu'à 40 ans

"Cela ne me dérangerait pas de jouer jusqu'à 40 ans", déclarait récemment Luka Modric, à condition que son physique "lui permette" de tenir. Sa reconversion semble en tout cas trouvée, avec un poste dans la direction sportive madrilène qui l'attend, en fonction de ses envies, lui qui se déclare fan de l'analyse footballistique.

Luka Modric affiche en tout cas encore beaucoup d'énergie et de motivation pour poursuivre au plus haut niveau. La saison qui s'annonce sera forcément très importante avec une Coupe du monde au Qatar à la fin de cette année 2022. Il y a quatre ans, la Croatie, portée par l'intéressé, s'était retrouvée en finale face à la France.

Depuis sa signature en provenance de Tottenham, Luka Modric a disputé 430 matchs avec le Real Madrid. Il a tout gagné avec la "Maison Blanche", lui qui a été essentiel lors des quatres dernières Ligue des champions remportées du club merengue. Apprécié par ses coéquipiers et Carlo Ancelotti, Luka Modric continuera de régaler les supporters et apporter sa sérénité sur le terrain et en dehors, lui le maître à jouer qui s'est transformé au fil du temps comme un leader de vestiaire.