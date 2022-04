Real Madrid: les chiffres qui prouvent que la saison de Benzema est historique

Face à Manchester City mardi soir (4-3) en demi-finale aller de Ligue des champions, Karim Benzema a une nouvelle fois été époustouflant. Auteur d’un doublé, il a encore soigné les statistiques de sa saison historique.

Même quand le Real parait mal embarqué, Karim Benzema est là. C’est ce qu’il a encore montré mardi soir en demi-finale aller de Ligue des champions (4-3). Alors que Manchester City menait déjà 2-0 après 10 minutes de jeu et que les Madrilènes semblaient avoir la tête sous l’eau, Karim Benzema a remis son équipe sur les rails avec un but à la demi-heure de jeu. Le Français réduira à nouveau le score en fin de match, sur une audacieuse panenka (82e) et le Real conserve ainsi toutes ses chances de qualification en vue du match retour, mercredi prochain.

Les records de Cristiano Ronaldo dans le viseur

Avec ce doublé en poche (le 8e de la saison), Karim Benzema devient le premier joueur à inscrire plus de 40 buts sur une seule saison avec le Real, depuis Cristiano Ronaldo en 2017-18 (44 buts), et montre que le Français porte son équipe presque à lui tout seul.

Karim Benzema pourrait même égaler voire dépasser le Portugais puisqu’il lui reste (au moins) une demi-finale de C1 à disputer, ainsi que quatre journées de Liga. Pour l’instant, l’international tricolore reste sur l’impressionnante stat de 41 buts en 41 matchs.

Autre chiffre repéré par Opta: Karim Benzema est le joueur français qui a le plus marqué en une seule saison sur la scène européenne, avec 14 buts. Derrière l’ancien lyonnais: Just Fontaine (1958-59) avec 10 buts, puis David Trezeguet (2001-02), Wissam Ben Yedder (2017-18) et Kylian Mbappé (2020-2021), avec huit réalisations chacun. L’attaquant madrilène ira-t-il chercher le record de 17 buts détenus par Cristiano Ronaldo depuis la saison 2013-2014?

Jusqu'au Ballon d'Or?

Ces chiffres donnent encore un peu plus de poids à cette saison où tout réussit à l’international français. Sera-t-elle auréolée du Ballon d’or dans quelques mois? "Je pense surtout à gagner la Ligue des champions et la Liga. Je suis concentré sur les objectifs collectifs", a-t-il esquivé mardi soir. Mais à choisir entre remporter une cinquième C1 avec le Real ou un premier Ballon d’or, le Français n’hésite même pas: "La Champions League direct!", a-t-il répondu avec le sourire.