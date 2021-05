Mercato: Monaco et Lille espèrent attirer Nübel

Barré par l’imposant Manuel Neuer au Bayern Munich, le jeune gardien allemand Alexander Nübel (24 ans) est courtisé par Lille et l’AS Monaco.

Lille le sait mieux que quiconque pour l’avoir expérimenté avec Mike Maignan (25 ans) cette saison: un grand gardien peut non seulement décider de l’issue d’un match, mais parfois même d’une saison. La tendance pour l’international français étant à un départ en fin de saison (direction l'AC Milan ?), le club nordiste active ses réseaux et a jeté son dévolu sur l'Allemand Alexander Nübel (24 ans), considéré comme le plus fort potentiel de sa génération dans son pays, au poste de gardien.

Lille négocie pour un prêt de deux ans

Programmé pour succéder à l’immense Manuel Neuer, l'ancien joueur de Schalke 04 n’a pas encore eu l’occasion de s’exprimer autant qu’il l’aurait souhaité au Bayern Munich (trois rencontres disputées cette saison, deux buts encaissés), alors même qu’on lui avait promis du temps de jeu, selon la presse allemande. Mais Neuer ne laisse pas sa place aussi facilement. La première saison de la pépite a donc été frustrante. Et ils sont plusieurs, en France, à y voir une opportunité à saisir de toute urgence.

Car si Lille a entamé des négociations avec le Bayern Munich, l’AS Monaco aimerait également récupérer le prodige allemand en remplacement de Benjamin Lecomte (30 ans). En prêt de préférence, le Bayern Munich n’étant pas vendeur. Lille a fait une offre de prêt de deux ans, mais Monaco a des arguments à faire valoir pour arriver à ses fins, et ainsi parvenir à convaincre un joueur qui pourrait s’adapter plus facilement avec un entraîneur (Niko Kovac) et un staff germanophones.