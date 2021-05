Bayern: Goretzka encore touché à la cuisse, inquiétude pour l'Euro

Touché à la cuisse ce samedi en Bundesliga avec le Bayern Munich, Leon Goretzka devrait manquer au moins les trois prochaines semaines. Le timing s'annonce serré pour que le milieu de terrain soit bien présent lors du match d'ouverture de l'Allemagne à l'Euro, face à la France le 15 juin prochain.

Déjà touché à la cuisse en avril

Bild rapporte ce lundi que la saison de Leon Goretzka est déjà terminée sous les couleurs du Bayern Munich, ponctuée par un nouveau titre en championnat ce samedi avec le large succès face au Borussia Mönchengladbach (6-0). Entré en jeu en seconde période, Goretzka est finalement sorti après 10 minutes sur le terrain, remplacé par Tanguy Kouassi.

En avril, Leon Goretzka avait déjà connu des problèmes à la cuisse, le privant du quart de finale retour de Ligue des champions face au PSG. Leon Goretzka devrait déjà louper les deux matchs amicaux de l'Allemagne avant l'Euro, respectivement face au Danemark le 2 juin et la Lettonie le 7 juin.

Joachim Löw, sélectionneur de l'Allemagne, pourra convoquer 26 joueurs pour l'Euro, ce qui laisse supposer qu'il donnera certaiement une place pour le milieu de 25 ans, pièce maîtresse du Bayern Munich et de la sélection allemande.