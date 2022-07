Mercato: la signature de Suarez à River Plate a capoté... à cause de l’élimination en Copa Libertadores

Luis Suarez, libre de s’engager avec n’importe quelle équipe, était d’accord pour rejoindre River Plate cet été. Mais l’élimination du club argentin en huitième de finale de la Copa Libertadores a changé ses plans, comme il l‘a confié à un média uruguayen.

C’est une information qui ne va pas aider les supporters de River Plate à mieux digérer l’élimination de leur équipe en huitième de finale de la Copa Libertadores. Bien au contraire. Alors que le club de Buenos Aires a été sorti de l’équivalent de la Ligue des champions sud-américaine dans la nuit de mercredi à jeudi par les Argentins de Velez Sarsfield (0-0 au retour, 1-0 à l’aller), ce résultat a empêché une signature retentissante.

Luis Suarez (35 ans), libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à l’Atlético de Madrid, a en effet confié au quotidien sportif uruguayen Ovacion qu’il était tout proche de signer à River Plate mais que la fin de parcours des Gallinas en Copa Libertadores l’avait contraint à revoir ses plans.

Suarez: "Il n'y avait rien qui me séduisait plus que de jouer pour River"

"J'étais très excité à l'idée d'aller à River pour me battre pour la Copa Libertadores. C’est un rêve de gagner une coupe en Amérique du Sud, mais depuis que River a été éliminé, cette possibilité n’existe plus", a tranché le buteur uruguayen.

"C'était une motivation sportive et arriver à la Coupe du monde en pleine forme m'a séduit. Ma priorité depuis le début était - et reste - de rester en Europe, mais la possibilité d'aller à River était formidable. Il n'y avait rien qui me séduisait plus que de jouer pour River jusqu'à présent", a-t-il ajouté. Les clubs soucieux d'ajouter un buteur expérimenté à leur effectif ont donc à nouveau le champ libre.