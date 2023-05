Mercato: Moussa Dembélé serait la priorité de Francfort pour remplacer Kolo Muani

Pour pallier le probable départ de Randal Kolo Muani cet été, l'Eintracht Francfort pisterait l'attaquant lyonnais Moussa Dembélé, en fin de contrat dans le Rhône.

Seulement une saison après avoir débarqué sur les bords du Main, Randal Kolo Muani pourrait quitter l'Eintracht Francfort après un exercice 2022-2023 remarquable, du haut de ses 22 buts et 15 passes décisives toutes compétitions confondues. Le club allemand, huitième de finaliste de la dernière Ligue des champions, a commencé à anticiper le départ de son attaquant vedette, et aurait ainsi inclus le profil de Moussa Dembélé dans sa shortlist, selon Sky Sport. "Francfort est un grand club de Bundesliga. Nous prenons en compte cette option", a glissé Mamadi Fofana, l'agent de l'ancien joueur du Celtic.

En fin de contrat à l'Olympique Lyonnais, l'attaquant de 26 ans, 71 buts en 170 matchs avec les Gones, n'entre plus du tout dans les plans de Laurent Blanc. Auteur de trois buts en Ligue 1 cette saison, il n'a été titularisé qu'à deux reprises en championnat depuis la Coupe du monde, en l'absence d'Alexandre Lacazette.

Francfort étudie aussi la piste Ekitike

En parallèle, l'actuel huitième de Bundesliga étudierait les options menant au Parisien Hugo Ekitike et au buteur de Bologne Joshua Zirkzee. L'attaquant du PSG, dont l'option d'achat obligatoire sera levée en fin de saison, a toutefois peu de chances de s'engager en Allemagne la saison prochaine. Mais Francfort se doit de ratisser le plus de pistes : en plus du départ probable de Kolo Muani, d'autres attaquants, tels Lucas Alario et Raphaël Santos Borré, devraient quitter le club cet été.