PSG: Ekitike, symbole de la gestion des jeunes de Galtier

En manque de temps de jeu avec le PSG, Hugo Ekitike n'a pas disputé la moindre minute vendredi soir, lors de la victoire chez la lanterne rouge de Ligue 1 Angers (2-1). L'attaquant rémois, arrivé cet été, symbolise les doutes qui émergent autour de la gestion des jeunes de la part de Christophe Galtier.

Zéro. C’est le nombre de minutes jouées par Hugo Ekitike sur les trois derniers matchs du PSG. Pour trouver trace des 30 dernières minutes disputées par le jeune attaquant, il faut remonter au 2 avril dernier contre Lyon (défaite parisienne 1-0). Ceux qui se souviennent de sa dernière titularisation ont de la mémoire. C’était le 11 février contre Monaco. Hugo Ekitike est-il puni à Paris? A priori non, mais son traitement interroge au-delà de la capitale.

Après la séduction, la mise au ban

Christophe Galtier n’avait pas suffisamment de mots pour exprimer tout le bien qu’il pensait d’Hugo Ekitike avant sa signature l’été dernier. Comme cela se fait partout, l’entraîneur du PSG a échangé avec le buteur pour lui assurer qu’il souhaitait s’appuyer sur lui cette saison. Tiraillé par les nombreuses propositions, celui qui venait de signer 10 buts et quatre passes décisives avec Reims s’est laissé convaincre par le discours des dirigeants parisiens mais aussi par Christophe Galtier.

Après neuf mois de compétition, il a de quoi être amer. Lors de la première moitié de saison, Hugo Ekitike s’est contenté de miettes: 224 minutes en 15 matchs de Ligue 1 et 46 minutes en six rencontres de phase de groupes en Ligue des champions. Pas étonnant au regard de l’identité des titulaires. Certains choix de Christophe Galtier ont cependant pu interroger, comme le fait de pas lui donner une seule seconde contre son ancien club au stade Auguste-Delaune. Une décision incomprise par le joueur mais pas seulement, d’autant qu’il n’aura pas plus de temps de jeu lors du match retour.

En conférence de presse, Christophe Galtier le 28 octobre, l’ancien entraineur de Lille reconnaissait avoir une part de responsabilité dans le peu de temps de jeu de l’ancien Rémois, tout en précisant que les torts étaient partagés. Hugo Ekitike n’a pas tout bien fait non plus. Sur le terrain, au-delà de ses performances pas toujours égales, son langage corporel n’était pas toujours positif. Il a rectifié. Il est encore à l’âge de l’apprentissage même si, à Paris, il faut assimiler plus vite qu’ailleurs.

Si Christophe Galtier est encore là la saison prochaine, difficile d’imaginer Ekitike rester

Travailler plus pour espérer jouer un peu plus. C’est ce qu’a fait Hugo Ekitike. Son coach le reconnaissait volontiers cette semaine en conférence de presse: "Il travaille plus que d'autres joueurs quand il n'a pas de temps de jeu." Ses efforts sont pour l’instant récompensés… par des échauffements interminables le long de la ligne de touche. De quoi étonner certains recruteurs qui assistent aux matchs du PSG. Pour l’un d’eux, qui travaille pour un grand club allemand, "il va réussir ailleurs s’il ne reste pas à Paris la saison prochaine. Les qualités, il les a. Elles ne se sont pas envolées".

Buteur pour la première fois avec le PSG le 13 novembre contre Auxerre, le joueur de 20 ans avait été intéressant au début de l’année civile, en marquant contre Lens, Angers (Ligue 1) et Châteauroux (Coupe de France). Il a ensuite disparu progressivement des radars. Chacun jugera des statistiques d’Hugo Ekitike pour une première saison à Paris : 1089 minutes toutes compétitions confondues rapportées sur le format de 90 minutes, cela fait 12 matchs. Il a été décisif sept fois, avec quatre buts et trois passes décisive.

La rupture avec Christophe Galtier semble consommée. Si le Marseillais reste est encore là la saison prochaine, ce qui a très peu de chance d’arriver mais qu’on ne peut pas complétement exclure, difficile d’imaginer le natif de Reims rester. Quoi qu’il arrive, son cas fera l’objet de débat. Les récentes rumeurs autour d’une prétendue volonté du club de se séparer du joueur n’ont pas échappé à son entourage, qui n’en a pas eu la confirmation de la part du PSG. A l’étranger, il garde une belle cote. En Allemagne et en Angleterre, des clubs se sont manifestés pour l’accueillir.