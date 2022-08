Mercato: Moyes confirme que West Ham a formulé une offre pour Paqueta

Comme révélé par la presse anglaise, David Moyes a confirmé, ce mercredi en conférence de presse, que West Ham avait bien formulé une offre à l’OL pour Lucas Paqueta. Selon Sky Sports et The Athletic, les échanges se poursuivent entre les deux clubs.

Cette fois, ce sont plus que de simples fuites dans la presse. Alors que les médias anglais ont révélé que West Ham était passé à l’offensive pour Lucas Paqueta, David Moyes a indiqué, ce mercredi en conférence de presse, que les Hammers avaient bel et bien formulé une offre à l’Olympique Lyonnais pour tenter de s’attacher les services du Brésilien.

"Je ne parlerai pas de lui, mais je peux vous dire que nous avons fait une offre pour lui, a indiqué l’entraîneur de West Ham. Vingt-trois ans (24 en réalité, ndlr), 30 sélections au Brésil, peut jouer 10, huit, joue assez souvent comme un faux neuf pour le Brésil… Je pense que son pedigree est vraiment bon. Votre pedigree ne garantit pas toujours que cela fonctionne, mais vous espérez que cela aide à peut-être aller mieux."

Une offre à 40 millions d'euros, selon la presse anglaise

Selon les informations de Sky Sports et de The Athletic, West Ham a proposé environ 40 millions d'euros pour recruter le milieu brésilien. Aucun accord n’a été trouvé entre les Gones et le club anglais, mais les échanges se poursuivent.

Bien partis pour se qualifier en Europa Conference League (ils se sont imposés 3-1 contre Viborg en barrage aller, avant un match retour ce jeudi), les Hammers pourraient permettre à Paqueta de briller sur la scène continentale, à l’inverse de l’OL, privé de Coupe d’Europe cette saison.