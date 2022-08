OL: West Ham dégaine une première offre à 40 millions pour Paqueta, selon la presse anglaise

West Ham a contacté l’Olympique Lyonnais cette semaine pour discuter d’un transfert de Lucas Paqueta lors du mercato estival. La presse anglaise annonce même une première offre aux alentours de 40 millions d’euros et des discussions avec le milieu offensif brésilien.

Auteur de deux victoires en deux matchs de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais a lancé sa saison de la meilleure des manières au niveau sportif. Avec les retours d’Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, le club rhodanien a aussi réussi deux jolis coups lors du mercato estival. Du côté des départs, c’est un peu plus lent.

Si Bruno Cheyrou a récemment affirmé qu’aucune offre concrète n’était arrivé sur son bureau pour Lucas Paqueta à la mi-août, cela semble bien avoir changé ce mercredi. Selon les informations de Sky Sports et de The Athletic, West Ham a proposé environ 40 millions pour recruter le milieu offensif brésilien. Aucun accord n’a été trouvé entre les Gones et les Hammers mais les échanges se poursuivent.

>> Toute l’actualité du mercato en direct

West Ham discute avec Paqueta, Faivre en successeur désigné?

Qualifié pour la Conference League, alors que l’OL ne disputera que la Ligue 1 en 2022-2023, West Ham veut se renforcer pour y faire bonne figure et pour se mêler dans la lutte pour le podium en Premier League.

Derniers du classement du championnat anglais après trois journées, les Hammers veulent rapidement sortir de la zone rouge et retrouver les premières places. L’arrivée de Lucas Paqueta, 10 buts et délivré sept offrandes en 42 apparitions toutes compétitions confondues la saison passée, pourrait leur faire un bien fou.

>> Le meilleur de la Conference League, c'est sur RMC Sport

En attendant un éventuel accord entre Lyon et la direction anglaise, West Ham avancerait aussi du côté du joueur de 24 ans. Les discussions se poursuivent donc entre les différentes parties autour du salaire du meneur de jeu sud-américain. Là encore, aucun accord n’existe pour le moment.

Recruté dès le mois de janvier dernier à Brest, Romain Faivre pourrait alors être le successeur désigné de Lucas Paqueta à Lyon. Même en cas de dernière minute du Brésilien, Peter Bosz ne se retrouverait donc pas sans aucune solution dans l’entrejeu.