Mercato: Mukiele dans le viseur de l'Atlético de Madrid

L’Atlético de Madrid a contacté le club de Leipzig afin de connaître les conditions d’un éventuel transfert de Nordi Mukiele lors du mercato hivernal. La direction madrilène suit le latéral droit français depuis plusieurs saisons et pourrait tenter sa chance.

Kieran Trippier tout juste officialisé par Newcastle, l’Atlético de Madrid va devoir lui trouver un remplaçant. Une piste de la direction madrilène au poste de latéral droit conduit à Nordi Mukiele selon les informations du journal L’Equipe, confirmées ce vendredi par RMC Sport.

Andrea Berta, directeur sportif des Colchoneros, en ferait même une priorité lors du mercato hivernal. Des contacts ont été noués avec Leipzig et les Madrilènes ont demandé des renseignements sur les conditions et le montant d’un départ en janvier.

Leipzig en position fragile

Andrea Berta n’avait pas réussi à le faire signer en Liga en 2018 mais Nordi Mukiele pourrait cette fois se laisser convaincre par le défi madrilène. Toujours aussi omniprésent dans le couloir droit du RBL, le néo-international tricolore (une sélection en septembre 2021) a déjà effectué 23 apparitions cette saison sur 25 possibles toutes compétitions confondues.

Très actif dans son couloir et solide dans les duels il a marqué à deux reprises, dont une fois face au PSG en Ligue des champions, et délivré une passe décisive. Un profil qui pourrait parfaitement s’adapter au jeu pratiqué par l’équipe de Diego Simeone.

Sous contrat avec Leipzig jusqu’en juin 2023, Nordi Mukiele pourrait voir sa direction décider de le vendre dès cet hiver afin d’éviter une baisse de son prix ou pire, de le voir partir gratuitement dans dix-huit mois.

Si l’ancien défenseur de Montpellier n’a pas fait d’un départ hivernal une priorité selon le quotidien, les difficultés actuelles de son club en Bundesliga et la décevante dixième place pourrait lui donner des envies d’ailleurs dans le futur. Mais pour le moment, l’Atlético va de voir y mettre le prix s’il veut arracher le Français à Leipzig. Ou attendre l’été prochain. Mais dans six mois, Nordi Mukiele risque bien d’avoir plus de courtisans, surtout si le RBL venait à manquer la qualification en Ligue des champions.