Equipe de France: Mukiele appelé pour pallier la suspension de Koundé

Didier Deschamps a décidé d'appeler Nordi Mukiele (23 ans) pour combler la suspension de Jules Koundé en Ukraine, samedi (20h45). Leipzig et la FFF a confirmé l'information.

Le match nul de la France face à la Bosnie-Herzégovine (1-1) mercredi a donné de nouveaux maux de tête à Didier Deschamps. Pas seulement en raison de l’animation offensive déficiente de son équipe. Le carton rouge de Jules Koundé a poussé le sélectionneur à appeler un nouvel arrière droit en supplément de Léo Dubois pour le déplacement des Bleus en Ukraine, samedi (20h45) dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2022.

Il a opté pour Nordi Mukiele (23 ans). La Fédération française de football (FFF) et le RB Leipzig ont annoncé la nouvelle ce jeudi matin sur son compte Twitter. L'ancien montpelliérain, qui a rejoint l'Allemagne en 2018, avait déjà été retenu en novembre 2020 pour pallier l'absence de Benjamin Pavard. Mais il n'avait pas pu honorer sa sélection à cause d'une blessure et son club l'avait retenu.

"J'étais très déçu, avait-il confié sur Téléfoot. Être appelé, c'est déjà une très très grande fierté. J'ai joué chez les jeunes en équipe de France, donc j'ai été très déçu. C'était une décision réfléchie du club, parce que je revenais tout juste de blessure donc on ne voulait pas prendre le risque. Je suis déjà très heureux d'avoir été pris en compte. Je vais faire en sorte de continuer à être performant pour essayer d'honorer un jour ma première sélection. L'équipe de France, c'est énorme. C'est une sélection avec des joueurs exceptionnels." Son souhait prend forme un peu moins d'un an plus tard. Très utilisé par Julian Nagelsmann la saison dernière (40 matchs), il a perdu sa place de titulaire lors des deux derniers matchs de son équipe en Bundesliga.

Les solutions étaient peu nombreuses

Les pistes étaient limitées pour Didier Deschamps à un poste où les candidats son peu nombreux. Parmi les joueurs disponibles (Ferland Mendy, qui peut jouer à droite, est toujours blessé), le dernier appelé en date était le Monégasque Ruben Aguilar, retenu en novembre 2020 pour pallier l’absence de Benjamin Pavard. Mais l’ancien joueur de Montpellier traverse une période difficile avec deux buts contre-son-camp consécutifs. La solution, pour Deschamps, aurait aussi pu venir d’un autre Monégasque: Djibril Sidibé (18 sélections, 1 but). Incontournable en sélection pendant un an (entre septembre 2016 et octobre 2017), l’ancien Troyen a d’abord perdu sa place de titulaire au profit de Pavard avant de quitter progressivement le groupe.

Le champion du monde 2018 n’a plus été appelé depuis octobre 2019. Il est bien revenu bien après un prêt réussi à Everton mais s'est blessé face au Chakthior Donetsk la semaine dernière lors du barrage retour de la Ligue des champions avant de manquer le déplacement à Troyes (1-2), le week-end dernier.

Les alternatives Mukiele, Sarr ou Clauss?

Egalement approché en novembre 2020, Bouna Sarr (Bayern Munich) joue très peu malgré l’absence de Pavard (une titularisation en coupe d’Allemagne). En Ligue 1, les pistes étaient peu nombreuses: le Lensois Jonathan Clauss sort d’une belle saison. Colin Dagba (PSG), lui, est blessé.