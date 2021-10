PSG-Leipzig: Mukiele trouve le penalty sur Mbappé "sèvère"

Le PSG a battu Leipzig (3-2) ce mardi lors de la troisième journée des poules de la Ligue des champions. Après avoir été mené, Paris a renversé le club allemand et l'a emporté sur un penlaty obtenu par Kylian Mbappé. Une décision difficile à accepter pour Nordi Mukiele, le défenseur français du RBL, après le bon match de son équipe au Parc des Princes.

Un grand ouf de soulagement. Gêné et même mené par Leipzig à l'heure de jeu, le PSG s'est finalement imposé grâce à un doublé de Lionel Messi (3-2), ce mardi pour la troisième journée de la Ligue des champions. Le dernier but marqué par l'Argentin, une superbe panenka sur penalty, a fait réagir Nordi Mukiele. Selon le défenseur du club saxon, la faute sifflée en faveur de Kylian Mbappé sur une intervention de Mohamed Simakan n'était pas si nette.

"Sincèrement, je trouve que c’est sévère, a d'emblée expliqué l'international français au micro de RMC Sport. Bien sûr que Simakan joue un peu avec les mains mais je pense qu’il se laisse un peu tomber. On ne va pas se focaliser là-dessus."

Mukiele: "On ne mérite pas de perdre"

Malgré une prestation collective relativement meilleure que celle du PSG, Leipzig a concédé une troisième défaite en autant de matchs européens cette saison. Dernier du groupe A, le club allemand peut encore espérer se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Surtout après un match qui laissera des regrets aux joueurs de Jesse Marsch.

"On a fait un bon match, je suis fier de ce qu’on a fait. On ne mérite pas de perdre, a poursuivi Nordi Mukiele. Il y a des situations qu’on aurait pu mieux jouer. Ils ont eu trois grosses occasions et ils les ont mises au fond. C’est dommage. Mais il y a beaucoup de points positifs. On a manqué un peu de chance, de justesse technique. C’est un début de saison compliqué. Mais on va essayer de remonter. Il faut repartir la tête haute."

