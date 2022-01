Mercato: Muriqi, Beric, Guirassy… le point sur les pistes de Saint-Etienne

A dix jours de la clôture du mercato, l’AS Saint-Etienne, 20e de Ligue 1, s’active pour renforcer son effectif. Plusieurs noms circulent mais toutes les pistes n’aboutiront pas.

En 2022, l’AS Saint-Etienne compte plus de renforts que de points pris en Ligue 1 sur leurs deux matchs disputés. Alors que les Verts enchaînent les défaites, cinq joueurs ont déjà rejoint l’effectif de Pascal Dupraz cet hiver : Sako, Thioub, Mangala, Gnagnon et Bernardoni. D’autres pourraient suivre. Les Verts visent une recrue en attaque. Parmi les pistes à l’étude figure celle menant au Kosovar Vedat Muriqi. L’avant-centre de 27 ans est sous contrat avec la Lazio jusqu’en 2025.

Malgré le pressing de Saint-Etienne (et d’Angers), Ercan Kara, avant-centre autrichien du Rapid Vienne (26 ans) devrait lui filer en MLS. Il doit s’engager avec Orlando dans les prochaines heures. Jean-Philippe Mateta ne devrait pas non plus rejoindre le Forez. Son club de Crystal Palace lui a expliqué qu’il comptait sur lui finalement pour cette fin de saison et qu’il aimerait donc le garder. L’ASSE a aussi un œil sur l’attaquant du Stade Rennais Serhou Guirassy mais les dirigeants stéphanois ne se font trop d’illusion au sujet du joueur qui s’est relancé le week-end dernier avec un doublé contre Bordeaux.

La piste Muriqi privilégiée

Toujours en attaque, Robert Beric peut-il être une solution ? Le joueur a porté les couleurs de l’ASSE entre 2015 et 2020 (avec un prêt à Anderlecht). Le Slovène est libre depuis la fin de son contrat à Chicago, mais les proches du joueur assurent ne pas avoir été contactés par Saint-Etienne.

Enfin le club stéphanois travaille toujours sur le secteur défensif. Des discussions ont été entamées avec Marcel Tisserand. Le natif de Meaux joue moins avec son club de Fenerbahçe. Il aimerait bien retrouver du temps de jeu. Reste à savoir si l’opération est faisable sur le plan financier. L’ancien joueur de Wolfsburg est sous contrat jusqu’en 2023 avec le club turc.