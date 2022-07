Mercato: Nantes signe un attaquant égyptien pour remplacer Kolo Muani

Après Moussa Sissoko et Evann Guessand, Mostafa Mohamed devient la troisième recrue estivale du FC Nantes. Cet attaquant international égyptien (24 ans) est prêté avec option d'achat par Galatasaray.

C’est lui qui aura la lourde tâche de faire oublier Randal Kolo Muani, parti libre du côté de l’Eintracht Francfort. Âgé de 24 ans, l’attaquant égyptien Mostafa Mohamed s’est engagé ce jeudi en faveur du FC Nantes sous la forme d’un prêt d’un an en provenance de Galatasaray. Un prêt assorti d’une option d’achat estimée à six millions d’euros par Ouest-France. A l’hiver 2021, c’est à Saint-Etienne qu’il avait failli débarquer mais le club de Zamalek auquel il appartenait l'avait finalement envoyé en prêt à Galatasaray. L’été dernier, c’est Bordeaux qui avait essayé de le recruter. Un accord avait même été trouvé, mais le deal avait capoté au dernier moment en raison d'un désaccord entre Zamalek, son club, et Galatasaray où il évoluait déjà en prêt.

Kombouaré a réclamé des recrues

Buteur athlétique (1m85), puissant et combatif, il a trouvé le chemin des filets à sept reprises la saison dernière dans le championnat turc, en 27 apparitions. Il s’est aussi fait une place en sélection puisqu’il était titulaire au côté de Mohamed Salah, en février, lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations perdue par les Pharaons face au Sénégal (0-0, 2-4 tab). Il a ensuite participé à la double confrontation contre les Lions de la Teranga en barrage de la Coupe du monde (1-0 ; 0-1, 1-3 tab). A Nantes, il portera le numéro 31 et vient donc compléter un effectif orphelin de Kolo Muani, auteur de 12 buts la saison dernière en Ligue 1.

Les Canaris, vainqueurs de la Coupe de France et qualifiés en Ligue Europa, ont aussi perdu dans le secteur offensif des seconds couteaux comme Kalifa Coulibaly, Osman Bukari ou encore Willem Geubbels, mais ils ont pour l’instant gardé Ludovic Blas et Moses Simon. Evann Guessand, lui, est arrivé en prêt de l’OGC Nice. Et le mercato n’est sans doute pas fini. "Ça fait trois semaines qu'on a repris, on a eu l'arrivée d'Evann mais ce n'est pas suffisant, expliquait Antoine Kombouaré il y a une semaine. J'attends très vite au moins deux attaquants, peut-être un troisième, pour avoir des arguments offensifs, pour prétendre bien démarrer le championnat." Nantes, qui a également attiré Moussa Sissoko au milieu, commencera la saison sur le terrain d'Angers, le 7 août.