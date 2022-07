Randal Kolo Muani claque un triplé pour son premier match avec Francfort

Randal Kolo Muani n’a pas raté ses débuts avec l’Eintracht Francfort puisqu’il a inscrit un but au bout de... 40 secondes avant d’en marquer deux autres. Opposé à la modeste équipe du SV Nieder-Weisel (division régionale), Francfort s’est imposé 14-0 pour son match de reprise.

C’est ce qu’on appelle réussir ses débuts. Pour son premier match sous ses nouvelles couleurs, Randal Kolo Muani a fait parler la poudre. L’ancien Nantais a débloqué son compteur au bout de 40 petites secondes pour mettre les siens devant. Alors qu’il n’a joué qu’une seule période, l’international espoir français s’est offert un triplé express. L’Eintracht Francfort s’est finalement imposé 14-0 contre la modeste équipe du SV Nieder-Weisel, pensionnaire de la première division de district.

Arrivée après sa fin de saison en apothéose avec le FC Nantes, couronnée d’une Coupe de France, RKM semble déjà être comme un poisson dans l’eau en Allemagne. Après son ouverture du score, il ajoute un second but au quart d’heure de jeu (0-2) puis à la 39e minute (0-5) avant de céder sa place à la mi-temps. Gonçalo Paciência, son remplaçant, y est lui aussi allé de son triplé. Un autre français a brillé puisque Evan N’Dicka, défenseur central, a marqué le sixième but de son équipe peu avant la pause.

Mario Götze présent mais pas sur le terrain

Randal Kolo Muani n’est pas le seul gros coup réalisé par l’Eintracht Francfort sur ce mercato. Mis à part l’ancien Nantais et Lucas Alario, tout juste débarqué de Leverkusen, les Aigles ont arraché Mario Götze au PSV Eindhoven. Le buteur de la finale de la Coupe du monde 2014 était d’ailleurs présent en Allemagne pour ce match de reprise mais n’a pas foulé la pelouse en raison de sa “gestion de charge de travail.”

Vainqueur de la Ligue Europa et qualifié pour la Ligue des champions, l’Eintracht Francfort continuera sa préparation par un match contre Aschaffenburg le 5 juillet prochain puis LASK le 9 juillet. Les Aigles finiront par un menu plus lourd avec le Torino et l’Ajax Amsterdam avant de reprendre la Bundesliga contre le Bayern Munich.