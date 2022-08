Mercato: Nantes veut Kakuta, également pisté par des clubs italiens

Le FC Nantes cherche à rendorcer son secteur offensif d’ici la fin du mercato. Selon des informations de Ouest France, confirmées par RMC Sport, les Canaris ont ciblé Gaël Kakuta, qui souhaite quitter le RC Lens. Mais le milieu de terrain de 31 ans est aussi dans le viseur de plusieurs équipes italiennes.

Comme annoncé par Ouest-France, le FC Nantes lorgne Gaël Kakuta. Il y a une vraie volonté de l'attirer d'Antoine Kombouaré, en quête de renfort offensif d’ici la fin du mercato. L'entraîneur des Canaris en a même fait une de ses priorités. Sondé par L’Équipe sur l'intérêt porté au milieu de terrain de Lens, Waldemar Kita, le président nantais, n'a pas souhaité répondre. "Quand on se met sur un joueur, il y a dix clubs qui viennent dessus", s’est-il seulement justifié.

Kakuta n'a plus connu de titularisation depuis la mi-mars avec les Sang et Or. Il a envie, selon nos informations, de quitter le Nord. Des clubs italiens, dont les noms n’ont pas filtré, suivent également la situation de l’international congolais de 31 ans (13 sélections, 2 buts). Une formation de Serie A et une ambitieuse écurie de Serie B se sont montrées très intéressés. Les agents du joueur ont été aperçus à Gênes ce week-end.

Encore une année de contrat à Lens

Sous contrat jusqu’en 2023 avec le RC Lens (son club formateur), Kakuta (natif de Lille) a disputé 31 matchs la saison passée, avec 3 buts et 3 passes décisives à la clé (toutes compétitions confondues). En étant freiné par plusieurs blessures. Après avoir connu de nombreuses expériences à l’étranger et un passage à Amiens, il est revenu à Bollaert en juillet 2020, d’abord sous la forme d’un prêt, avant d’être recruté définitivement l’été dernier (5 millions d’euros). Il n’a pas participé aux deux premières journées de Ligue 1. Sa cote sur le marché est actuellement estimée à 7 millions d’euros par le site Transfermarkt.