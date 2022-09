Mercato: Naples ne reviendra pas à la charge pour Navas

Alors que Naples était proche de signer Keylor Navas cet été, le transfert n'a finalement pas eu lieu. Dans un entretien au Corriere Dello Sport, le directeur sportif napolitain Cristiano Giuntoli explique qu'une signature ne sera pas étudiée pour cet hiver.

Un début de saison rêvé pour le Napoli. Avec deux nuls et quatre victoires toutes compétitions confondues, Naples réalise un excellent début de saison. Grâce notamment à un mercato ambitieux et réussi. Le transfert manqué de Keylor Navas n'a pas perturbé la dynamique.

Le directeur sportif du Napoli, Cristiano Giuntoli, a d'ailleurs affirmé au Corriere Dello Sport et Sky Italia que le dossier Navas était définitivement abandonné: "On ne réessaiera pas pour Navas en janvier, c'est fini". Le dirigeant a également expliqué que l'échec du transfert était lié à l'argent: "L'accord avec Keylor Navas a échoué car il n'y avait pas d'accord entre le PSG et le camp du joueur sur le salaire qui est de 15 millions d'euros brut par saison".

Meret finalement l'homme de la situation

Tout peut aller très vite dans le foot. Il y a quelques semaines, Alex Meret était devenu indésirable, et Keylor Navas était l'option n°1. À présent, Alex Meret est solide titulaire de Naples et sur le point de prolonger. "Nous sommes proches d'un accord, maintenant nous attendons le retour de son agent", a fait savoir Cristiano Giuntoli pour Sport Mediaset.

Le gardien du Napoli, brillant depuis ses débuts au club, a déjà réalisé deux cleen sheet cette saison et sort d'une grosse performance face à Liverpool.