Naples-Liverpool: Carragher pointe le "football suicidaire" des Reds, humiliés par Naples

Après la lourde défaite de Liverpool face à Naples (4-1) mercredi lors de la première journée de la phase de groupes de Ligue des champions, Jamie Carragher a pointé le manque d'intensité des Reds. L'ancien défenseur est inquiet vis à vis du jeu actuellement pratiqué par l'équipe de Jürgen Klopp.

Jürgen Klopp n'a eu aucun mal à le reconnaître: Liverpool a été "mauvais" et doit se "réinventer" selon le technicien allemand, après la lourde défaite des Reds sur le terrain de Naples (4-1) lors de la première journée de la phase de groupes de Ligue des champions. Légende du club, Jamie Carragher s'inquiète après le début de saison de Mohamed Salah et ses coéquipiers.

"Est-ce la fin d'un cycle?"

Finaliste de la dernière édition de Ligue des champions et deuxième du championnat anglais après un nouveau duel homérique face à Manchester City, Liverpool a notamment perdu Sadio Mané cet été. Darwin Nunez a été recruté en attaque mais l'équipe ne semble plus la même.

"Pour moi, la grande inquiétude est la suivante: 'Est-ce que c'est quelque chose qui va se poursuivre tout au long de la saison? Est-ce la fin d'un cycle?' Liverpool s'est lourdement trompé dans les transferts de l'été, parce que cette équipe est très loin d'être au point et qu'elle a joué à plein régime pendant cinq ou six ans", a estimé Jamie Carragher, consultant pour CBS Sport.

"C'est du football suicidaire"

Pour Liverpool, qui a pris neuf points en six journées de Premier League, avec notamment une défaite face à Manchester United, les dernières apparitions suscitent de nombreuses questions. "Est-ce que c'est une chute massive physiquement à cause de ce qui s'est passé au cours des cinq ou six dernières années, de la façon dont ils ont joué, de l'intensité de leur jeu? Et cette équipe peut-elle le récupérer? C'est vraiment embarrassant, a poursuivi Carragher, qui pointe le manque d'intensité. Mais s'ils continuent à jouer comme ça, ils vont avoir un gros problème pour la Premier League cette saison et pour se qualifier pour le prochain tour de la Ligue des champions, parce que c'est du football suicidaire."

Liverpool poursuivra sa saison samedi, à Anfield, avec la réception en Premier League de Wolverhampton. Mardi prochain, l'équipe de Jürgen Klopp devra se ressaisir en Europe face à l'Ajax Amsterdam, qui a étrillé les Glasgow Rangers (4-0) mercredi. Une nouvelle défaite mettrait forcément en péril la suite de l'aventure.