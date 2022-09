Ligue des champions: Liverpool coule à Naples, Lewandowski brille, Griezmann sauveur… les résultats de la soirée

Cette première journée de Ligue des champions aura été riche en buts, mais aussi en surprises. En déplacement à Naples, Liverpool a totalement coulé (4-1). Favoris, les Barcelonais ont déroulé contre le Viktoria Plzen (5-1). Le Bayern Munich est de son côté, sorti victorieux de son opposition face à l’Inter Milan (2-0). Antoine Griezmann s'est lui mué en sauveur pour l'Atlético de Madrid, en marquant dans les dernières secondes le FC Porto (2-1).

Ajax Amsterdam – Glasgow Rangers (4-0) / Groupe A

À domicile, l’Ajax Amsterdam s’est montré dominateur et sans pitié face aux Glasgow Rangers. Tout commence avec Edson Alvarez à la 18e qui est à la réception d’un corner tiré par Berghuis. Les Néerlandais font rapidement le break à la 32e via cette fois le premier passeur décisif. Ce dernier voit sa frappe être contrée par un défenseur écossais. Une minute plus tard, Kudus entame un vrai festival pour éliminer Tavernier et termine sa course en plaçant une frappe flottante sublile.

Afin de parachever le récital, Bergwijn profite d’une grosse erreur de relance de la défense des Rangers, et inscrit un quatrième but. Un véritable récital de l’Ajax qui prend la tête du groupe A.

Naples – Liverpool (4-1) / Groupe A

C’est un gros début de crise qui pointe à Liverpool. Loin d’être flamboyants en championnat, les Reds ont totalement sombré à Naples. Dès la 4e minute, Zielinski ouvre le score grâce à un penalty concédé par Milner. Une dizaine de minutes avant la pause, Kvaratskhelia et Zambo Anguissa jouent en une-deux. L’ancien marseillais trompe du pied gauche Alisson et fait le break.

Avant le retour aux vestiaires, la recrue estivale Giovanni Simeone y va de son but pour enfoncer le club. Encore une fois, la pépite Kvaratskhelia est à la baguette en adressant un centre à l’Argentin. La débacle ne finit pas là. À la 47e, Zielinski y va de son doublé. Luis Diaz va tout de même sauver l’honneur pour les Anglais. Malgré ce large succès, les Napolitains sont derrières l’Ajax à la différence de buts.

Atletico de Madrid – FC Porto (2-1) / Groupe B

Les troupes de Diego Simeone ont bien failli se faire piéger par le FC Porto. À la 92e, Mario Hermoso pense inscrire le seul et unique but de la victoire pour les Colchoneros, mais les Portugais n’abdiquent pas et ça paye.

Dans le temps additionnel de la rencontre, le buteur de la rencontre fait une main dans sa surface, et concède ainsi un penalty pour Porto. Uribe se charge de mettre les deux formations à égalité. Mais cette rencontre n’a rien de normal, et un génie nommé Antoine Griezmann sort de sa boîte. Dans les dernières secondes, le Français place une tête incroyable pour offrir à Madrid la victoire.

Club Bruges – Bayer Leverkusen (1-0) / Groupe B

Le gros coup est pour le Club Bruges. Grâce à Abakar Sylla, les Belges réussissent la belle opération de venir à bout du Bayer Leverkusen. Les Allemands ont pourtant cru revenir au score dans le second acte. Patrik Schick pense offrir le but de l’égalisation, mais l’arbitre indique une position de hors-jeu.

Les Belges sont à égalité de points avec l’Atlético de Madrid dans le groupe B, également vainqueur face au FC Porto.

FC Barcelone – Viktoria Plzen (5-1) / Groupe C

Quel récital de la part du FC Barcelone. Ultra favori sur le papier, le Barça a complètement tenu son rang. Ce sont surtout les recrues qui se mettent en évidence au Camp Nou. À commencer Kessié qui ouvre le score avant le quart d’heure de jeu. Sur une passe de Sergi Roberto, Lewandowski y va aussi de son but sous ses nouvelles couleurs.

Les Catalans s’offrent tout de même une frayeur en voyant les visiteurs réduire la marque. Mais ceci ne resreta finalement qu’anecdotique puisqu’avant la pause, le Polonais confirme à nouveau le break des siens. Le retour des vestiaires est un récital avec l’ancien du Bayern Munich qui y va de son triplé. Grâce à un exceptionnel Dembélé, Ferran Torres creuse encore un peu plus l’écart. Logiquement, les hommes de Xavi sont 1ers groupe C.

Inter Milan – Bayern Munich (0-2) / Groupe C

Autre gros rendez-vous de cette journée de Ligue des champions, l’opposition entre l’Inter Milan et le Bayern Munich a tourné à la faveur de l’offre allemand. Et c’est surtout passé par le prodige Leroy Sané qui a lancé les siens sur des bons rails à la 26e minute.

Après le passage aux vestiaires, l’ancien élément de Manchester City double la mise après avoir bien combiné avec Kingsley Coman. Succès tout en maîtrise pour les Bavarois qui accompagnant le Barça à la première place du Groupe C. Même si les Catalans ont une meilleure différence de buts.

Eintracht Francfort – Sporting Portugal (0-3) / Groupe D

La rencontre entre ces deux formations a mis du temps à se dérouler. Hormis quelques occasions de Francfort, les suiveurs de cette rencontre n’ont pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Mais heureusement pour le spectacle, le Sporting Portugal a mis la seconde et s’est montré clinique. C’est surtout passé via un Marcus Edwards très efficace qui ouvre le score. Dans la foulée, le buteur mène un contre et transmet à Trincao qui fait le break.

L’entrant Nuno Santos assure la victoire des siens. Après une grosse course de Pedro Porro, Santos est à la réception d‘un centre et place une frappe croisée du gauche. Les Portugais sont premiers du groupe D.